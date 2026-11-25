UPOKOJENjEM mitropolita bačkog dr Irineja Bulovića zemaljski svet je napustio poslednji od duhovnih sinova, učenika i sledbenika svetoga Ave Justina Ćelijskog (Popovića) koje je on, po Bulovićevim rečima "postrigao u monaštvo, duhovno rukovodio kroz život i nadahnjivao u teologiji i sagledavanju sveta i čoveka".

Foto: D. Dozet

Ava Justin, jedan od najznačajnijih pravoslavnih teologa, filozofa, duhovnika je četvoricu monaha nazivao "svojim hristočežnjivim čedima" i preneo na njih duh Svetosavlja koji su oni neumorno širili.

- Program i plan naše narodne istorije dali su naši sveti carevi i kraljevi, na čelu sa Svetim Savom. U tom programu i planu - sve je sveto i čestito, sve besmrtno i evanđelsko. Time je zanavek predodređen i tip narodnog sveštenika i prvosveštenika: sav je izgrađen od svetosavskog duha i svetosti, od svetosavskog idealizma i praktičnosti... Zagledajte u našu istoriju: dužnost svetosavskog sveštenstva uvek je bila i zauvek ostala: kroz vremensko voditi narod besmrtnom i večnom; narodnu dušu i narodne ideale prilagođavati ne duhu vremena, već duhu svetosavske večnosti i besmrtnosti; ne povijati se po vetru raznih sablažnjivih modernizama, već nepokolebljivo stajati za narodne svetosavske ideale i svetinje - pisao je Ava Justin o zadacima srpskih duhovnika.

Mitropolit Irinej nije voleo termin "justinovci" kojim "neki crkveni ljudi, a još više od njih vancrkveni i paracrkveni krugovi, obično nazivaju četvoricu monaha teologa, potonjih episkopa, od kojih je jedan, nažalost, završio život u raskolu sa Crkvom, a dvojica preminula. Reč je o počivšim episkopima Artemiju (Marku Radosavljeviću), Amfilohiju i Atanasiju i o piscu ovih redaka". Mitropolita je ljutilo kada se termin "justinovci" zloupotrebljavao da sugerišše da je reč o "zatvorenoj, ekskluzivnoj grupi". Učenici Ave Justina živeli su i radili potpuno suprotno, ugledajući se na svog duhovnog oca.

- Budući sa njim u redovnom duhovnom kontaktu od 1966. do njegovog usnuća u Gospodu 1979. pisac ovih redaka nikad iz njegovih usta nije čuo nijednu rečenicu koja bi upućivala na svest o sopstvenoj izuzetnosti ili o izuzetnosti svoje duhovne dece niti je takvu rečenicu ikada pročitao u nekom od njegovih mnogobrojnih blagodatnih i bogonadahnutih spisa. Naprotiv: sa najdubljim i krajnje iskrenim smirenjem je otac Justin sebe stavljao na najniže mesto, a svoju duhovnu decu nije na guruistički način vezivao za sebe niti ih je zračenjem svoje snažne ličnosti i svojim autoritetom pretvarao, makar i nehotice, u poslušnike bez svoga ja i puke klonirane podražavaoce. Činio je sve da se njegovi učenici slobodno, u duhu sinovske, a ne ropske poslušnosti, duhovno razvijaju i rastu, imajući pred očima jedan jedini ideal - "meru rasta punoće Hristove" - pisao je dr Irinej. On i episkopi Atanasije i Amfilohije ipak se ne mogu razumeti bez upoznavanja njihovog duhovnog oca Ave Justina.

On je kao mladi srpski vojnik prošao Albansku golgotu, u Skadru se zamonašio i sa grupom bogoslova stigao u London gde je studirao teologiju na Oksfordu. U doktorskoj tezi "Religija i filosofija Dostojevskog", danas jednoj od najcenjenijih knjiga o velikom piscu, dao je kritiku zapadnog sveta zbog koje nije dobio doktorat. Od 1935. predaje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, piše o Svetosavlju kao srpskom idealu, kritkuje komunizam, fašizam i nacizam kao izdanke papstva i drži izuzetno posećena javna predavanja čak i tokom rata. Titove vlasti ga 1946. hapse i od streljanja ga je spasla intervencija Stevana Jakovljevića, posleratnog rektora Univerziteta u Beogradu, pisca "Srpske trilogije". Od maja 1948. nastanjuje se u manastiru Ćelije kod Valjeva, gde ga nadgleda Udba i često ga saslušava, jer se njegova dela objavljuju na Zapadu u originalu i u prevodima privlačeći ogromnu pažnju. Ava Justin u Ćelijama neprekidno piše stvarajući književni opus veći od 30.000 strana koji će, kao i filozofiju Svetosavlja posle njegove smrti 1979. u javnost vratiti njegovi istrajni učenici i nastavljači. To nije bilo jednostavno ni bezopasno, ali "justinovci" su imali pred očima uzor podvižnika kome su želeli da se približe.

- Uprkos ograničenju slobode koje su komunističke vlasti nametnule Justinu, njegov autoritet ispovednika pravoslavlja je rastao, i mnogo ljudi je dolazilo, čak izdaleka, da ga vide. Među njima su bili Justinovi bivši učenici, od kojih su neki već bili episkopi, kao što je to slučaj sa episkopom banjalučkim Vasilijem Kostićem i episkopom braničevskim Hrizostomom Vojinovićem. U međuvremenu je stasala i nova generacija bogoslova koji su postali Justinovi učenici i duhovna deca, od kojih najpre valja pomenuti monahe, a kasnije i episkope, Artemija Radosavljevića, Atanasija Jevtića, Amfilohija Radovića i Irineja Bulovića, koje će sam Justin zamonašiti - zapisao je dr Vladimir Cvetković u kapitalnoj monografiji "Justin Popović: Sinteza tradicije i inovacije".

Kao istinski duhovni sin Ave Justina, mitropolit Irinej je porukama upućivanim kroz razgovore sa svojim prijateljem Miloradom Vučelićem u "Pečatu" i "Večernjim novostima" podsećao Srbe da su duhovna deca Svetog Save.

- Smatram da i te kako ima smisla baviti se i pitanjima ko je autoritet danas, na primer za mlade naraštaje, i ko ima uticaj, kako se on ostvaruje, gde smo..., šta je dostojno poverenja i tako dalje. Ne mislim ni da u odabiru vrednosnog izbora treba da budemo previše opterećeni nesumnjivim geopolitičkim haosom, ni ratovima, ni tehnološkim i biotehnološkim izazovima i nedoumicama, ni NATO-om, ni Briksom, ni Istokom ni Zapadom, ničim van našeg autentičnog, srpskog civilizacijskog horizonta, toliko prostranog, istorijski utemeljenog, bogatog duhovnim bescen-blagom. To je onaj "beskrajni plavi krug i u njemu zvezda" koji Vuk Isaković, junak "Seoba", vidi kao nesagledivo lično i narodno obzorje u kome živimo i iz koga vekovima sagledavamo sve spoljašnje pojave i iskušenja i na njih dajemo sopstvene odgovore.

Taj krug, kome nema kraja, oko nas je ocrtao pre osam stotina i pedeset godina rođeni Rastko Nemanjić, Sveti Sava. U središtu kruga, kao najsjajnija zvezda, blista lik Hristov, čija svetlost, ogledajući se u ličnosti Svetoga Save, našeg putevoditelja, obasjava i sve nas.

ĐURO MACUT: Trajno pamćenje

PREDSEDNIK Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut uputio je, u ime Vlade i lično saučešće patrijarhu Porfiriju, Svetom arhijerejskom sinodu, sveštenstvu, monaštvu i vernicima SPC. - Odlaskom mitropolita bačkog Irineja SPC izgubila je istaknutog duhovnika čiji će doprinos očuvanju pravoslavne vere, crkvenog predanja i duhovnog identiteta srpskog naroda ostati trajno upamćeni.

ALEKSANDAR VUČIĆ: Veliki duhovnik

NjEGOV odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za SPC i celokupni srpski narod. Izgubili smo velikog duhovnog oca, ali smo dobili velikog molitvenika pred prestolom Božjim, naveo je šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, u saučešću upućenom SPC, patrijarhu, Eparhiji bačkoj, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu. - Večan ti pomen i Carstvo nebesko, dragi vladiko!

MILOŠ VUČEVIĆ: Bio je stub SPC

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević oprostio se od mitropolita bačkog Irineja, kako je naveo, sa dubokom tugom u srcu, ali i sa čvrstom verom u vaskrsenje i život večni: - Sav svoj život posvetio je služenju Bogu, očuvanju naše svete vere i brizi za srpski narod. U teškim vremenima bio je stub Srpske pravoslavne crkve i oslonac svima nama. Vječnaja pamjat, dragi naš vladiko.

MILORAD DODIK: Razumeo iskušenja

OTIŠAO je arhijerej velikog znanja, snažne reči i duboke odanosti Crkvi i srpskom narodu. Decenijama je kao bogoslov, profesor i pastir svedočio veru i trajne vrednosti našeg naroda, a njegova mudra i odlučna reč bila je oslonac mnogima - naveo predsednik SNSD Milorad Dodik: - Srpski narod u RS pamtiće mitropolita Irineja kao arhijereja koji je razumeo naša iskušenja i uvek pokazivao brigu za jedinstvo srpskog naroda.

AKADEMIK MATIJA BEĆKOVIĆ Duhovni podvig

Posle Amfilohija, Atanasija i Artemija otišao je i irinej, četvrti od braće i sinova Ave justina Popovića. i svi su otišli u gotovo istim godinama života. Razlike među njima su bile one koje se javljaju među braćom. imao sam sreće da ih upoznam još dok su bili monasi i nisam mogao zamisliti da bi im iko mogao biti bliži i draži nego što su oni bili jedan drugom. Bila je to jedna duša u četiri tela. irinej je među njima bio najtanji u pasu i najtiši u glasu, mada je znao najviše jezika. kako su uzrastali postajali su neporušivi i nepomerljivi stubovi obnovljene, orugane i postradale sPc. Bio sam sa Amfilohijem i irinejom u Rusiji i tamo čuo da oni u to vreme nisu imali takve duhovnike. Put od mirka, koloniste iz stanišića do mitropolita irineja je jedinstven duhovni podvig. mane su mu bile svačije, a vrline samo njegove. tamo gde je otišao imaće bolje društvo od onog koje je napustio.

PROF. RR DRAGAN STANIĆ Duh koji nas čuva

OTIŠAO je onome kojem je pripadao za sve vreme svoga svesnoga, hrišćanskoga života na ovome svetu. otišao je jedan od najznačajnijih arhijereja sPc i jedan od najsuptilnijih teoloških pisaca koje smo imali u srpskoj kulturi. otišao je jedan od najkrupnijih nosilaca obnove sPc i njenih vrednosti koje je u sebi negovao postojano, a u dijalozima s bližnjima branio odlučno. otišao je arhijerej sa kojim smo znali kako u međureligijskim dijalozima treba da se postavimo i kako da donosimo prave odluke, a da ostanemo na Hristovom putu i da ne izdamo gospoda. otišao je naš mili, neprežaljeni vladika koji će zauvek ostati ovde, sa svojim verujućim srpskim narodom.

ĐORĐO SLADOJE Pastir vere

Bio je brižan duhovni pastir i jedan od stubova naše crkve u dugom periodu i gotovo stalno u teškim okolnostima. sad se pridružio svojoj blaženopočivšoj braći u Hristu Amfilohiju i Atanasiju, za koje upućeni kažu da pripadaju prvom redu teologa u vaskolikom pravoslavlju. nije se ustezao da u autorskim tekstovima,ponekd i polemičkim, i intervjuima iznese svoje mišljenje ne samo o problemima crkve, koja je pod stalnim udarima, već i o važnim društvenim, političkim i kulturnim prilikama, s tim što kosovo,s mnogo uglavnom tragičnih razloga, zauzima ključno mesto u njegovim tekstovima i molitvama.

PROFESOR DR DARKO TANASKOVIĆ: ZBOGOM, PRIJATELjU!

U trenutku kad me je skolila osećajna i misaona pometnja kakvu donosi vest o smrti prijatelja, kroz glavu mi prostruja naslov čuvene Malroove knjige "Hrastovi koje obaraju", napisane posle odlaska generala De Gola. Vladika Irinej je otišao u neke mirnije predele, gde će naći vremena da se celovitije posveti svojoj najvećoj ljubavi, svetootačkom bogoslovlju i da se suvereno poigrava prelaženjem sa učenog grčkog, katarevuse, na narodski dimotiki i, kad zatreba, na stari helenski idiom Homera i Platona. Velika je bila zasluga njegovog drugog duhovnog učitelja, posle svetog Ave Justina, starca Porfirija, koji mu je, po završenim studijama i odbranjenom doktoratu u Atini, naložio da se vrati u Srbiju, jer mu je tako bilo promisleno zadato. Da je, kojim slučajem, nastavio da se u Heladi bavi teološkim istraživanjima i promišljanjima, čemu beše sklon, pravoslavno i opšte bogoslovlje bi sasvim sigurno bili obogaćeni mnogim vrednim studijama, ali bi Srpska pravoslavna crkva i srpski narod ostali osiromašeni za višedecenijsko pastirsko i duhovno revnovanje jednog od najistaknutijih i najdoslednijih arhijereja našega vremena. Poput Svetog Marka efeskog, kome je posvetio svoju sjajnu doktorsku radnju (1980), vladika je u nas poznatiji po svom ovozemaljskom zalaganju za svetosavsko pravoslavlje, u čemu je bio čvrst i nepokolebljiv, nego po vrednom bogoslovskom doprinosu. A ta njegova borba, u promeljivim i mahom za Crkvu nepovoljnim vremenima i prilikama, donosila mu je, uz mnogo poštovalaca među sveštenstvom i u narodu, i nemalo žestokih protivnika. O vladici Irineju višedecenijskom episkopu bačkom, kao o svakom velikom čoveku, tek će se pisati i raspravljati, ali se već sada sa pouzdanjem može reći da su SPC i srpski narod izgubili moćan i suštinski nezamenljiv duhovni oslonac i smerokaz. kao što je dobra klasika u umetnosti neprolazno modernija od svake efemerne modernosti, tako je to u veri i svetootačko poimanje i življenje učenja Hristovog, na čijem se tragu vladika Irinej istrajno suočavao sa iskušenjima savremenosti. Od toga je teško zamisli nezahvalnije, ali i dostojanstvenije pozvanje i poslanje. Zbogom, veliki sveštenoslužitelju i dragi prijatelju! Spokojno se pridruži onima sa kojima si i za života sve vreme bio u neraskidivom zajedništvu