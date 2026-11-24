FIZIČKI napad na gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića i dalje je glavna tema u čačanskoj javnosti i na društvenim mrežama.

Foto V. ilić

Incident se dogodio u ponedeljak, u popodnevnim satima, u jednom ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini njegove kuće, tačnije u toaletu i ispred njega u samom lokalu, nakon čega je gradonačelnik zbrinut u čačanskoj bolnici.

Prema nezvaničnim informacijama i navodima očevidaca, na Todorovića je nasrnuo muškarac srednjih godina, nekadašnji fudbaler Borca I. Đ. Tokom sukoba, Todorović je zadobio povrede glave i kolena, zbog čega se nakon incidenta otežano kretao.

Iz Opšte bolnice u Čačku kažu da je Todorović zbrinut u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali da nije reč o težim povredama i da je posle zbrinjavanja pušten na kućno lečenje.

Iako se čačanska policija i nadležno tužilaštvo još nisu zvanično oglasili povodom ovog događaja, niti su poznati zvanični motivi napada, svedoci koji su se u tom trenutku zatekli u lokalu navode da se isključuje bilo kakva politička pozadina. Prema njihovim rečima, sukob je, najverovatnije, nastao usled ličnih nesuglasica između gradonačelnika i nekadašnjeg fudbalera.

Ovaj događaj izazvao je veliku pažnju javnosti i intenzivne komentare na društvenim mrežama, gde se pojavio i video-snimak iz samog lokala na kojem se, iako ne sasvim jasno, vidi trenutak izbijanja sukoba.

S druge strane, pažnju javnosti privlači i činjenica da je do sada izostala bilo kakva zvanična reakcija kabineta gradonačelnika, kao i lokalnog odbora Srpske napredne stranke. Podsećanja radi, Todorović je tokom 2025. doživeo moždani udar i imao ozbiljne zdravstvene probleme, zbog čega se nalazi na dugotrajnom oporavku i gotovo dve godine se ne pojavljuje na svom radnom mestu u Gradskoj upravi.