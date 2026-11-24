LIDER opozicije i šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje“, Aleksandar Vučić, obratio se danas u Skupštini Srbije, odgovarajući na navode narodnog šefa poslaničke grupe "Studentska lista - Studenti pobeđuju", poslanika Jova Bakića, koji je poručio da će "pripadnici organizovane kriminalne grupe biti gonjeni".

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Raspravu je pokrenuo Bakić, koji je u svom obraćanju pokušao da pojasni svoje ranije navode:

- Samo kratko: moje reči su pogrešno protumačene. Milion i sedamsto hiljada ljudi zaslužuje svako poštovanje, i većina vas zaslužuje svako poštovanje, ali pripadnici organizovane kriminalne grupe će biti gonjeni - poručio je Bakić.

Na ove reči usledio je direktan odgovor predsednika Vučića.

- Javio sam se, javio sam se da ne bih zloupotrebljavao poslovnik, pošto je govorio o celoj poslaničkoj grupi. Gospodin Bakić nije imao pravo na repliku, ali mi nemamo problem. Neću ja postavljati to formalno pitanje da li jeste ili nije, jer ne mislim da je loše da se čuje nešto. I ovo ste tačno rekli: dobili bismo obojica opomene, ali niste rekli da sam ja samo odgovarao. Nisam bio taj koji je to prouzrokovao, već odgovarao. Danas ste opet govorili o organizovanoj kriminalnoj grupi i koga ćete da gonite. Ne gonite vi, već gone tužioci koji jesu upregnuti u vaš sistem i rade ono što vi želite, i dobro je da to naglašavate. Samo moram da vam kažem, sada, pošto njega niste opomenuli, ja ću vama da kažem: vi ste organizovana kriminalna grupa, vas je vodio i Maršavelski i mnogi drugi za rušenje ove države, i odgovaraćete, zapamtite šta sam vam rekao. Odgovaraćete, kako ćete odgovarati. Gospodine, to nije lični stav, to nije važno, i to je lična uvreda. Tako je, ali čujte, moram da kažem da je tačno - rekao je Vučić.

On je dodao da pretnje ne mogu da ga uplaše.

- A što se tih pretnji tiče svakoga dana, ne biste li zaplašili svakoga u Srbiji, ne biste li svakome u Srbiji ko bi da podigne glavu i nešto da vam kaže, rekli: "Ne, ne, sedi dole", pa ne smeš više ništa da izgovoriš. S nekim funkcioniše, s nekim ne funkcioniše. Neko prihvati, neko ne prihvati. E, vidite, ima i onih koji se nisu naročito uplašili, koji nisu naročito fascinirani ni vašim znanjem, ni vašim legalizmom, ni vašom hrabrošću. I zato je moja poruka: imali ste lepu sednicu. A što se nas tiče, nemojte da se sekirate mnogo. Odbranili smo se od mnogo opakijih, mnogo opasnijih, kao što se i danas štitimo i čuvamo od klanova koji su vaše narko-oružano krilo, i nastavićemo to da radimo. Iz Srbije - poručio je Vučić.