POSLANICI Narodne skupštine Srbije nastavljaju konstitutivnu sednicu novog, 15. saziva, a na dnevnom redu je izbor predsednika parlamenta.

foto: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Sednica će biti nastavljena danas u 10 časova.

Poslanička grupa "Studentska lista" predložila je za predsednika Skupštine Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" predložila za tu funkciju Stojana Radenovića.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstitutivna sednica počela je u utorak, kada su potvrđeni mandati svih 250 poslanika, čime je konstituisan novi saziv Skupštine.

Oformljene su dve poslaničke grupe - "Studentska lista" i "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Za šefa poslaničke grupe "Studentska lista" izabran je Jovo Bakić, a za šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" izabran je Aleksandar Vučić.

Osim poslanika ove dve poslaničke grupe, u novom sazivu Skupštine je i sedam poslanika izabranih sa lista nacionalnih manjina.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.