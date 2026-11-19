DANAS NASTAVAK KONSTITUTIVNE SEDNICE: Rasprava o kandidatima za predsednika Skupštine
POSLANICI Narodne skupštine Srbije nastavljaju konstitutivnu sednicu novog, 15. saziva, a na dnevnom redu je izbor predsednika parlamenta.
Sednica će biti nastavljena danas u 10 časova.
Poslanička grupa "Studentska lista" predložila je za predsednika Skupštine Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" predložila za tu funkciju Stojana Radenovića.
Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Konstitutivna sednica počela je u utorak, kada su potvrđeni mandati svih 250 poslanika, čime je konstituisan novi saziv Skupštine.
Oformljene su dve poslaničke grupe - "Studentska lista" i "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".
Za šefa poslaničke grupe "Studentska lista" izabran je Jovo Bakić, a za šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" izabran je Aleksandar Vučić.
Osim poslanika ove dve poslaničke grupe, u novom sazivu Skupštine je i sedam poslanika izabranih sa lista nacionalnih manjina.
Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.
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