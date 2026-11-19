"IDEMO DALJE, JOŠ ODLUČNIJE" Vučić: Hvala svima na podršci, porukama i energiji koju mi šaljete (VIDEO)
LIDER opozicije Aleksandar Vučić zahvalio se građanima na podršci pred treći dan zasedanja skupštine.
- Treći dan skupštinskog zasedanja. Spreman za novu borbu. Hvala svima na podršci, porukama i energiji koju mi šaljete. Idemo dalje, još odlučnije! - rekao je u objavi na društvenoj mreži Iks.
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