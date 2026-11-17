"DOSLEDNI SU U NAPADIMA NA ŽENE, U VREĐANJU NEISTOMIŠLJENIKA" Lider SNS Miloš Vučević osudio fizički napad na Lidiju Vukićević
LIDER SNS Miloš Vučević oglasio se nakon skandaloznog nasilja koje odigralo nad glumicom i poslanicom Lidijom Vukićević ispred Narodne skupštine, kada su pristalice vlasti prosule jogurt po kosi.
-Blokaderima se jedno mora priznati. Dosledni su. Dosledni u napadima na žene, u vređanju neistomišljenika, fizičkom ugrožavanju političkih protivnika. Evo kako oni zamišljaju državu i Skupštinu. Kao anarhiju, kao vladavinu rulje koja nekažnjeno može svakoga da uvredi, napadne, udari. Mi sa takvima danas imamo posla- naglasio je Vučević na svom Instagramu.
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