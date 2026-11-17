MNOGO laži sam se naslušao o izbornoj noći. O svim detaljima govoriću u Narodnoj skupštini. Ali, da znate, sve što su rekli je notorna neistina. Posle zatvaranja biračkih mesta nisam imao nijedan telefonski poziv, a tokom dana samo jedan razgovor o situaciji u Lazarevcu. Studenti blokaderi, prekinite da lažete ili mi kažite ko me je to upozorio na bilo šta. Maca pojela jezik.