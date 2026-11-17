OTKRIVENO KO JE NAPAO LIDIJU VUKIĆEVIĆ: Vatrena pristalica Studentske liste polila glumicu
GLUMICA Lidija Vukićević napadnuta je danas ispred parlamenta, kada ju je pristalica Studentske liste polila jogurtom.
Nezvnično, Lidiju je napala Marija Radovanović, nekadašnja sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
- Znate, se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život i celu svoju karijeru sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe. Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas ispred Narodne skupštine vi ne možete ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? - rekla je Lidija danas.
Marija Radovanović je ranije bila gost TV N1 i Nove S.
Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije uoči konstitutivne sednice da je oko 560 prisutnih predstavnika studentsko-blokaderske liste napadalo narodne poslanike koji drugačije misle. Istakao je da je fizički napadnuta Lidija Vukićević koju su vukli za kosu i za struk i polili je jogurtom.
- Ja ću govoriti o mnogim stvarima u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba, ovo nisu slučajni pojedinci, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered. Ovo su ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park i da dođu ispred Narodne skupštine. Pozvala ih je Studentska lista i ti ljudi su napali narodne poslanike. Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj demokratiji je reč - rekao je Vučić.
Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je za naš portal da je napad na narodnog poslanika liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Lidiju Vukićević "izraz divljaštva nove vlasti".
- Mislim da je to dokaz o instrumentalizaciji psihopata. Videli smo jedan primer juče kada je jedan potpuni ludak krenuo nožem na TV ekipu Informer TV, danas je jedna ludakinja polila jogurtom Lidiju Vukićević. Lidija je žena u zrelim godinama i zaista ne zaslužuje jedno takvo neprimereno ponašanje. To je neuspešan pokušaj poniženja Lidije Vukićević i vratiće se kao bumerang Studentskoj listi - rekao je dr Vojislav Šešelj za portal "Večernjih novosti".
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