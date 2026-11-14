FENOMENALNE VESTI ZA PENZIONERE: Vučić otkrio kada ležu uvečane penzije

LIDER opozicije Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri dobiti uvećanje penzija od 7,5 odsto.

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- Moram da čestitam građanima, za 20 dana dobijaju uvećanje penija od 7,5 posto i te će penzije dobiti pre Badnjeg dana. Te penzije ćemo isplatiti mi jer sam uveren da oni vladu do tada neće formirati, a šta će biti od marta aprila... - rekao je Vučić.

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Podsetimo, u Srbiji biće povećane za 7,5 odsto počev od decembra 2026. godine, potvrđeno je rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje je objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srbije“. Osim penzija, za isti procenat biće uvećani i najniži iznos penzije, vrednost opšteg boda, kao i više vrsta novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO.

Rešenje o povećanju penzija je doneo direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Statuta Fonda.

Prema objavljenom dokumentu, usklađivanje od 7,5 odsto primenjivaće se na iznose utvrđene prethodnim usklađivanjem iz decembra 2025. godine.

Ne rastu samo penzije: Povećavaju se i druge naknade

Osim penzija, rešenjem PIO fonda predviđeno je povećanje više novčanih naknada i drugih iznosa koji se utvrđuju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za 7,5 odsto usklađuju se vrednost opšteg boda, najniži iznos penzije, novčana naknada za telesno oštećenje, novčana naknada za pomoć i negu drugog lica, naknada pogrebnih troškova i naknade po osnovu invalidnosti.

Vrednost opšteg boda koristi se prilikom obračuna penzija, pa njeno usklađivanje ima značaj i za buduće penzionere.

Utvrđen i maksimalni iznos jedne naknade

Posebna odredba rešenja odnosi se na novčanu naknadu po osnovu invalidnosti iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prema novoj odluci, iznos ove naknade od decembra 2026. godine ne može biti veći od 54.677,05 dinara.

Ovaj iznos predstavlja gornju granicu konkretne naknade po osnovu invalidnosti i ne odnosi se na maksimalni iznos invalidske penzije.