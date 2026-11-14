ZAŠTO ŽMIRIĆ, ZAŠTO TROJKA ZA KRIČKA, ZAŠTO NOVINARI? Vučić o seriji hapšenja nakon 25. oktobra

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je u Dnevniku na Pink televiziji o hapšenjima koja su usledila nakon 25. oktobra.

printskrin/pink tv

- Zašto je uhapšen Žmirić? Zašto je određena trojka za Marka Kričaka, što neretko nepravilno kažemo Krička, dakle, a on suspendovan? A trojka vam je da može da ponovi krivično delo. Kako može da ga ponovi kad ga je već direktor policije suspendovao? I milion takvih nelogičnosti. Hapsili su ljude koji su bili napadani samo da bi se nekome dodvorili. Upadali su i hapsili čoveka i privodili, pretresali kuću, stan, zato što je imao stativ kamere, inače je kamerman, zato što su izmislili da je to mitraljez. To su radili u Niškoj televiziji. I hiljade takvih primera. Odatle sve laži o tome da ću da bežim, odatle sve laži o tome da ćemo da pokrademo izbore, odatle sve laži da nećemo da priznamo izborne rezultate, odatle sve laži o navodnim državnim udarima. Da će biti 25., ali se naprasno odlučilo da ne bude državni udar 25. uveče. Je l' vi stvarno mislite da sam mogao da vas lažem da zvučnog topa nije bilo? Naravno da ga nije bilo. Lagali su sve vreme. Nego što oni misle da silom svojih laži nešto može da opstane u pravnom prometu. Ne može. Možete neko vreme da lažete. Na kraju se sve sazna. Kao što ste se pitali zašto negde neko, neko, nešto prati, zašto ne znam bi ja, pa prati zbog Maršalskog i ostalih. Samo ne znam zašto BIA nije uradila posao i zašto mnogi drugi nisu bili uhapšeni koji su radili najprljaviji posao rušenja ove države i ustavnog poretka ove zemlje. Ponekad mi stvarno dođe da se uštinem, jer ne mogu da verujem šta smo sebi uradili. Ne zato što je meni žao zbog vlasti, ja sam naučio, i više sam vremena proveo u opoziciji nego na vlasti. I dobro se snalazim u opoziciji, nikakav problem nemam. Žao mi je zemlje - ističe Vučić.