BREND SE SUOČAVA SA NOVOM POLICIJSKOM ISTRAGOM: Osam žena ga optužuje za seksualno zlostavljanje

BRITANSKI glumac Rasel Brend suočava se sa novom policijskom istragom nakon što ga je najmanje osam žena optužilo za seksualno zlostavljanje i predatorsko ponašanje, objavio je danas Dejli mejl.

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Brend (51), koji trenutno služi desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog silovanja i seksualnog napada, sada bi mogao da se suoči sa još jednim suđenjem, nakon što ga je optužilo nekoliko novih navodnih žrtava.

Detektivi razmatraju informacije koje su dostavljene protiv Brenda nakon što je prošle sedmice proglašen krivim za silovanje jedne žene i seksualni napad na još tri žene. Policija takođe privodi kraju obradu dokaznog materijala koji je dostavljen Kraljevskom tužilaštvu u vezi sa tvrdnjama dve žene, a među njima je i optužba da je Brend silovao jednu 16-godišnju devojčicu. Brendova bivša devojka u petak je iznela nove optužbe za zlostavljanje u kojima tvrdi da ju je Brend seksualno napastvovao i primoravao da pere zube sve dok joj desni nisu prokrvarile.

List "Tajms" takođe je objavio svedočenja još šest žena, uključujući navode da je Brend imao seksualne odnose sa jednom ženom bez njenog pristanka, a da je sa drugom žrtvom nastavio odnos i nakon što ga je ona zamolila da prestane jer joj nanosi bol. Vest o pokretanju nove istrage stiže samo nekoliko dana nakon što je kolumnistkinja lista Dejli mejl Brajoni Gordon iznela detalje o svom susretu sa Brendom koji se dogodio kada je imala samo 25 godina. Gordon je ispričala da joj je Brend, u trenutku kada se borila sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem i bulimijom, predložio da provedu noć zajedno u njegovom domu, pri čemu ju je naterao da ispere usta tečnošću za ispiranje usta pre nego što su se poljubili.

"Neću ulaziti u detalje o tome kako se odvijao ostatak noći sa Brendom. Ali mogu reći da sam, kada sam sutradan otišla, svu neprijatnost koju sam osećala povodom tog susreta pripisala isključivo sebi", navela je Gordon. Brend je osuđen po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualni napad na 10 godina i šest meseci zatvora, a kaznu će služiti u jednom od najvećih engleskih zatvora u južnom Londonu - Vandsvortu. Brend se već nedelju dana nalazi u tom zatvoru.