Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!

Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan je dobro otvorio utakmicu i već u uvodnim minutima stigao do vođstva. Že je odlično iskoristio svoju fizičku snagu, izborio se za prostor i uposlio Dembu Seka, koji je preciznom reakcijom u kaznenom prostoru zatresao mrežu domaćina.

Ipak, radost gostiju nije dugo trajala. Odbrana beogradskog tima nije uspela da isprati napad PAOK-a, a na pravom mestu našao se Džondžo Keni, koji je na drugoj stativi bez većih problema poslao loptu u mrežu za 1:1.

Do odlaska na odmor bilo je prilika na obe strane. Sek je mogao ponovo da se upiše u strelce, ali nije bio dovoljno precizan, dok je Marko Milošević atraktivnom intervencijom zaustavio pokušaj Kamare.

Međutim, osim rezultatskog pada, prvi deo susreta doneo je i ozbiljan problem za Partizan. Strelac jedinog gola crno-belih Demba Sek morao je zbog povrede da napusti teren i više se nije vraćao u igru.

Problemi su se nastavili odmah po početku drugog poluvremena. PAOK je iskoristio dobru akciju po boku, a rezervista Baptist Santamarija uspeo je da se oslobodi čuvara i savlada Miloša Krunića za potpuni preokret.

Nedugo zatim Partizan je ostao i bez Sidnija Lime, koji je takođe zbog povrede morao van terena. Tako su dve prinudne izmene postale jedan od najvažnijih detalja ovog gostovanja, a ostaje da se vidi da li će Sek i brazilski defanzivac biti spremni za završnicu jesenjeg dela sezone.

U nastavku utakmice crno-beli nisu uspevali ozbiljnije da ugroze protivnički gol. Jednu od retkih prilika imali su nakon brze kontre, ali lopta nije stigla do Zorana Alilovića, dok je u završnici pokušao i Zubairu.

Stanojević je tokom drugog dela igre pružio priliku i mlađim fudbalerima. Na terenu su se našli Bogdan Kostić, Lekić, Raković, Rakić i Pečeničić, dok su brojne promene na obe strane dodatno uticale na tempo utakmice.

PAOK je u završnici uspeo da postigne još jedan pogodak. Posle kornera odbrana Partizana ponovo nije dobro reagovala, a Kamara je ostao gotovo potpuno neometan u petercu i glavom postavio konačnih 3:1.

Tako je Partizan porazom završio gostovanje u Solunu, koje je trebalo da posluži kao dobra provera tokom pauze. Umesto željenih pozitivnih signala, Stanojević je dobio nova pitanja na koja će morati da pronađe odgovore, posebno kada je reč o organizaciji odbrane i zdravstvenom stanju povređenih igrača.