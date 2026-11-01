Politika

ĐORĐE ĐINOVIĆ: Podržao sam Vučića pa mi sada otkazuju nastupe

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 18:37

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BORBA blokadera za "jednaka prava" očigledno ne važi kada su u pitanju oni koji su podržali javno Aleksandra Vučića.

ЂОРЂЕ ЂИНОВИЋ: Подржао сам Вучића па ми сада отказују наступе

Foto: Novosti

To je na svojoj koži osetio i pevač Đorđe Đinović kome je otkazan nastup, kako kaže u kafani kod prijatelja, jer su gazdi kazali da ako on nastupi neće mu više dolaziti u lokal.

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