ĐORĐE ĐINOVIĆ: Podržao sam Vučića pa mi sada otkazuju nastupe
BORBA blokadera za "jednaka prava" očigledno ne važi kada su u pitanju oni koji su podržali javno Aleksandra Vučića.
To je na svojoj koži osetio i pevač Đorđe Đinović kome je otkazan nastup, kako kaže u kafani kod prijatelja, jer su gazdi kazali da ako on nastupi neće mu više dolaziti u lokal.
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