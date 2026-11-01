ZBOG SLUČAJA "SENJAK": Na informativnom razgovoru u VJT i Zamenik načelnika UKP Marić

U NASTAVKU prikupljanja dokaza u vezi sa opstrukcijom istrage i zlostavljanjima u slučaju "Senjak" po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija obavlja informativni razgovor sa zamenikom načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Nevenkom Marićem.

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Marić je i nekadašnji šef novosadske policije.

Prethodno je izjavu u svojstvu građanina policiji dao načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović, jer je po nalogu tužilaštva, policija već počela sa prikupljanjem informacija o tome ko je sve od policajaca u prostorijama UKP zajedno sa načelnikom UKP Markom Kričkom učestvovao u zlostavljanju i mučenju vlasnika restorana "27" kada je saslušavan povodom ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine u tom restoranu.

Jutros su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović zbog zloupotrebe službenog položaja odnosno opstrukcije istrage u slučaju "Senjak".

Kričak je osumnjičen i da je sa, za sada NN policijskim službenicima, zlostavljao i mučio N.L.

Tanjug

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