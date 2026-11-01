Vlahović postigao novi gol u Turskoj i dobio šamar (VIDEO)
GOL Srbina nedovoljan Bešiktašu za pobedu.
Dušan Vlahović je u 47. minutu pogodio za 2:0 tima iz Istanbula. Majk Muriljo ga je dobro uposlio, a sjajnom napadaču nije bilo teško da se upiše u strelce.
Bišem napadaču Juventusa je ovo bio sedmi prvenstveni pogodak na osam odigranih utakmica. To je još jedan pokazatelj koliko je važan za ekipu Vinćenca Italijana.
Štoper domaćeg tima Adem Arus je tokom jednog duela namerno ošamario Vlahovića, ali nije dobio crveni karton. Nisu reagovali ni u VAR sobi, a čini se da su morali.
Bešiktaš je ispustio prednost od dva razlike i nije trijumfovao. Remi domaćinu doneo je Markus Raferti u 87. minutu.
Tim iz Istanbula je na četvrtom mestu na tabeli sa 19 bodova, za vodećim Galatasarajem zaostaje šest. Kasimpaša je na šestoj poziciji sa 17.
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