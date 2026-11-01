Fudbal

Vlahović postigao novi gol u Turskoj i dobio šamar (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 11. 2026. u 19:38

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GOL Srbina nedovoljan Bešiktašu za pobedu.

Влаховић постигао нови гол у Турској и добио шамар (ВИДЕО)

Credit: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović je u 47. minutu pogodio za 2:0 tima iz Istanbula. Majk Muriljo ga je dobro uposlio, a sjajnom napadaču nije bilo teško da se upiše u strelce.

Bišem napadaču Juventusa je ovo bio sedmi prvenstveni pogodak na osam odigranih utakmica. To je još jedan pokazatelj koliko je važan za ekipu Vinćenca Italijana.

Štoper domaćeg tima Adem Arus je tokom jednog duela namerno ošamario Vlahovića, ali nije dobio crveni karton. Nisu reagovali ni u VAR sobi, a čini se da su morali.

Bešiktaš je ispustio prednost od dva razlike i nije trijumfovao. Remi domaćinu doneo je Markus Raferti u 87. minutu.

Tim iz Istanbula je na četvrtom mestu na tabeli sa 19 bodova, za vodećim Galatasarajem zaostaje šest. Kasimpaša je na šestoj poziciji sa 17.

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