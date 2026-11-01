Tenis

Loše vesti za Đokovića

O. M.

01. 11. 2026. u 18:00

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Teniser iz Monaka Valentan Vašero osvojio je turnir u Bazelu.

Лоше вести за Ђоковића

Photo: Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

On je posle preokreta došao do pobede od 2:1, po setovima 2:6, 6:3, 6:3 protiv češkog tenisera Jiržija Lehečke. Meč je trajao jesan čas i 55 minuta.

Ovo je drugi turnir u karijeri za monegaškog tenisera, nakon što je prošle godine osvojio Masters u Šangaju.

Ovom pobedom je Vašero pokazao da je u formi što nisu dobre vesti za Novaka Đokovića koji je njegov prvi protivnik na Pariskom mastersu. Dodatno brine skor u međusobnim susretima jer je jedini put kada su igrali pobedio Vašero i to na već pomenutom mastersu u ŠAngaju kada je na putu do titule u polufinalu eliminisao našeg tenisera.

Podsećanja radi, Novaku je u Parizu potreban dobar rezultat, bar polufinale, uz uslov da loš rezultat ostvare De Minor i Hodar.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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