Loše vesti za Đokovića
Teniser iz Monaka Valentan Vašero osvojio je turnir u Bazelu.
On je posle preokreta došao do pobede od 2:1, po setovima 2:6, 6:3, 6:3 protiv češkog tenisera Jiržija Lehečke. Meč je trajao jesan čas i 55 minuta.
Ovo je drugi turnir u karijeri za monegaškog tenisera, nakon što je prošle godine osvojio Masters u Šangaju.
Ovom pobedom je Vašero pokazao da je u formi što nisu dobre vesti za Novaka Đokovića koji je njegov prvi protivnik na Pariskom mastersu. Dodatno brine skor u međusobnim susretima jer je jedini put kada su igrali pobedio Vašero i to na već pomenutom mastersu u ŠAngaju kada je na putu do titule u polufinalu eliminisao našeg tenisera.
Podsećanja radi, Novaku je u Parizu potreban dobar rezultat, bar polufinale, uz uslov da loš rezultat ostvare De Minor i Hodar.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Alkaraz spašava Novaka: Španac osvojio Beč i sprečio De Minora da pobegne Srbinu u trci za Torino
01. 11. 2026. u 15:56 >> 17:11
Penjaroja zna šta Partizan mora da uradi ako želi da pobedi Kluž
01. 11. 2026. u 16:31
Stanojević ozbiljno razdrmao Partizan: Crno-beli ubedljivi protiv "fenjeraša" (VIDEO)
01. 11. 2026. u 16:20 >> 19:06
Čukarički prekinuo seriju pobeda, debitovao Nemanja Radonjić
01. 11. 2026. u 16:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)