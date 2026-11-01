PONOVLJENI IZBORI U NOVOM PAZARU: Do 14 časova glasalo oko 400 birača

NA BIRAČKOM mestu 81 u Novom Pazaru, gde se danas ponavljaju vanredni parlamentarni izbori, do 14 časova glasalo je oko 400 birača, a glasanje protiče regularno, izjavio je predsednik biračkog odbora, Veljko Radosavljević, za Tanjug.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Prvi glasač je bio u 7 sati i 2 minuta, tako da sve ide u najboljem redu. Imamo upisanih birača 1.838, pravo glasa je danas iskoristilo 400 glasača do ovog trenutka. Naravno, nadamo se da će ostati ovakva atmosfera do kraja dana - rekao je Radosavljević.

Ponovljeno glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima danas se održava na ukupno 53 biračka mesta u Srbiji. Biračka mesta otvorena su u 7 časova, a glasanje traje do 20 časova. Pravo glasa ima 24.438 građana.

Glasanje se ponavlja na 31 biračkom mestu na kojem nije bilo moguće utvrditi rezultate, kao i na još 22 biračka mesta na kojima je glasanje poništeno odlukama nadležnih lokalnih izbornih komisija.

Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta.

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra, a učestvovalo je 18 izbornih lista. Prema preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije, na osnovu obrađenih 8.338 od ukupno 8.392 biračka mesta, "Studentska lista" osvojila je 53,04 odsto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" dobila 38,97 odsto.

(Tanjug)

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