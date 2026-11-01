Arsenal slavio na "Enfildu" posle 14 godina! Liverpul u nokdaunu, a "tobdžije" na vrhu (VIDEO)

Veliki trijumf za tim Mikela Artete.

AP Photo/Jon Super

Arsenal je prekinuo dugogodišnji negativan niz na "Enfildu" i prvi put od 2012. godine savladao Liverpul na njegovom stadionu.

Lider Premijer lige slavio je sa 1:0 u derbiju devetog kola, a jedini pogodak postigao je Kaj Haverc u 16. minutu.

Gosti su do prednosti stigli posle velike greške u odbrani Liverpula. Alison i Aleksis Mekalister nisu uspeli da reše situaciju pred svojim kaznenim prostorom, što je Arsenal iskoristio da brzo prebaci težište napada na desnu stranu.

Deklan Rajs je potom poslao oštar centaršut kroz peterac, a Haverc se našao na pravom mestu i sproveo loptu u mrežu.

Posle vođstva, Arsenal je prepustio posed domaćinu i usredsredio se na čuvanje prednosti. Liverpul je pokušavao da pronađe put do gola, ali nije uspevao da probije dobro organizovanu odbranu gostiju. Najbliži izjednačenju bio je Florijan Virc, koji je pred odlazak na odmor iz slobodnog udarca pogodio prečku.

Koliko je Arsenal bio uspešan u odbrani govori i podatak da Liverpul tokom svih 90 minuta nije uputio nijedan šut u okvir gola. Ekipa sa "Enfilda" tako je pretrpela drugi poraz ove sezone pred svojim navijačima.

Arsenal je posle ovog trijumfa ostao na čelu tabele sa 24 boda, dok je Liverpul peti sa 15.

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