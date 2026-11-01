ŠEŠELJ O NOVOJ VLASTI: Vodiće politiku koja je suprotna većinskom stavu građana Srbije
NOVA vlast će voditi prozapadnu politiku do krajnjih granica, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Kada se formira vlada, više neće biti za svakog ponešto - šta se kome sviđa, pa imate tog kandidata, pa slušajte njega. Nova vlast će voditi prozapadnu politiku do krajnjih granica, politiku koja je suprotna većinskom stavu građana Srbije. Većina građana koji su podržali tu listu biće razočarana! Pobednicima izbora su prvi čestitali Plenković, Spajić i Janša. Nosilac liste je zvezda regionalnih medija - kazao je Šešelj za Informer TV.
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