Politika

ŠEŠELJ O NOVOJ VLASTI: Vodiće politiku koja je suprotna većinskom stavu građana Srbije

Novosti online

01. 11. 2026. u 15:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVA vlast će voditi prozapadnu politiku do krajnjih granica, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ О НОВОЈ ВЛАСТИ: Водиће политику која је супротна већинском ставу грађана Србије

Foto: V. Danilov

- Kada se formira vlada, više neće biti za svakog ponešto - šta se kome sviđa, pa imate tog kandidata, pa slušajte njega. Nova vlast će voditi prozapadnu politiku do krajnjih granica, politiku koja je suprotna većinskom stavu građana Srbije. Većina građana koji su podržali tu listu biće razočarana! Pobednicima izbora su prvi čestitali Plenković, Spajić i Janša. Nosilac liste je zvezda regionalnih medija - kazao je Šešelj za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu