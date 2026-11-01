ZAVRŠENI PONOVLJENI PARLAMENTARNI IZBORI: Birači ponovo glasali na 53 biračka mesta

PONOVLjENI parlamentarni izbori na 53 biračka u Srbiji na kojima je poništeno glasanje ili rezultati od 25. oktobra nisu mogli da se utvrde završeni su večeras u 20 časova.

Foto: G.Šljivić

Biračka mesta bila su otvorena od 7.00 časova, a pravo glasa na ponovljenim izborima imalo je 24.438 građana.

Glasanje na izborima za narodne poslanike ponovljeno je na biračkim mestima za koje je rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi, a to je bilo na 31 biračkom mestu.

Takođe, glasanje je ponovljeno i na 22 biračka mesta na kojima je rešenjima izbornih i lokalnih izbornih komisija poništeno glasanje.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima je učestvovalo 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine, održani su u nedelju, 25. oktobra, a prema preliminarnim rezultatima RIK-a, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mesta od ukupno 8.392, "Studentska lista" osvojila je 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,97 odsto.

sputnikportal.rs

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