Kecmanović bez plasmana u glavni žreb mastersa u Parizu
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u glavni žreb mastersa u Parizu, pošto je danas u finalu kvalifikacija poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola rezultatom 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (8:6).
Meč je trajao dva sata i 35 minuta. Serundolo je 54. teniser sveta, dok je Kecmanović 58. na ATP listi.
Argentinski teniser je prvi set dobio posle dva brejka. Kecmanović je u drugom setu vodio 4:1, ali je Serundolo uspeo da vrati dva izgubljena servisa i dođe do taj-brejka.
Srpski teniser je zatim bio bolji u taj-brejku rezultatom 8:6 za izjednačenje u setovima.
Oba tenisera su napravila po jedan brejk u trećem setu, a Serundolo je posle taj-brejka došao do pobede i plasmana u glavni žreb poslednjeg mastersa u sezoni.
Jedini srpski teniser u Parizu biće Novak Đoković, koji će na startu igrati protiv Valentina Vašeroa.
Glavni žreb mastersa u Parizu igraće se od 2. do 8. novembra za nagradni fond od 6.309.095 evra.
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