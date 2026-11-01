Neverovatnoj seriji došao kraj: AEK i Marko Nikolić izgubili meč u Grčkoj posle godinu dana

MORAO je jednom da dođe i ovaj dan. Fudbaleri AEK-a iz Atine izgubili su utakmicu u prvenstvu Grčke posle godinu dana. U derbiju je slavio Panatinaikos sa 2:0.

Credit: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Meč samo što je počeo, a već je usledio šok za Marka Nikolića. "Zeleni" su u 1. minutu došli do vođstva preko Andreasa Teteha.

Bilo je gostima teško da se oporave od rano primljenog pogotka. Isto im se dogodilo i u drugom poluvremenu. Igrao se 49. minut kad je na semaforu pisalo 2:0. Santino Andino je posle asistencije zatresao mrežu rivala.

Prilika da se AEK vrati u meč pojavila se u 70. minutu kad je bivši fudbaler Crvene zvezde Kings Kangva dobio direktan crveni karton.

Imali su gosti dovoljno vremena da izbegnu poraz, ali ovo očigledno nije bio njihov dan i morali su da se pomire sa porazom.

🏁 Full -Time | Λήξη αγώνα στο ΟΑΚΑ. Κυριαρχική εμφάνιση στο ντέρμπι και 6η σερί νίκη για την ομάδα μας! #Panathinaikos #PAOFC #slgr #PAOAEK https://t.co/Utho8WIJYu — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 1, 2026

Tim iz Atine je pre ovog meča poslednji put u šampionatu poražen 26. okotbra prošle godine od Olimpijakosa na "Karaiskakisu" sa 2:0.

Srpski reprezentativac Luka Jović odigrao je ceo meč za šampiona Grčke, no nije uspeo da se upiše u strelce.

Panatinaikos je prvi na tabeli sa 24 boda. AEK zauzima sa 17 bodova, ali od prve tri ekipe ima utakmicu manje (Panatinaikos, Olimpijakos, PAOK).

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