Neverovatnoj seriji došao kraj: AEK i Marko Nikolić izgubili meč u Grčkoj posle godinu dana
MORAO je jednom da dođe i ovaj dan. Fudbaleri AEK-a iz Atine izgubili su utakmicu u prvenstvu Grčke posle godinu dana. U derbiju je slavio Panatinaikos sa 2:0.
Meč samo što je počeo, a već je usledio šok za Marka Nikolića. "Zeleni" su u 1. minutu došli do vođstva preko Andreasa Teteha.
Bilo je gostima teško da se oporave od rano primljenog pogotka. Isto im se dogodilo i u drugom poluvremenu. Igrao se 49. minut kad je na semaforu pisalo 2:0. Santino Andino je posle asistencije zatresao mrežu rivala.
Prilika da se AEK vrati u meč pojavila se u 70. minutu kad je bivši fudbaler Crvene zvezde Kings Kangva dobio direktan crveni karton.
Imali su gosti dovoljno vremena da izbegnu poraz, ali ovo očigledno nije bio njihov dan i morali su da se pomire sa porazom.
Tim iz Atine je pre ovog meča poslednji put u šampionatu poražen 26. okotbra prošle godine od Olimpijakosa na "Karaiskakisu" sa 2:0.
Srpski reprezentativac Luka Jović odigrao je ceo meč za šampiona Grčke, no nije uspeo da se upiše u strelce.
Panatinaikos je prvi na tabeli sa 24 boda. AEK zauzima sa 17 bodova, ali od prve tri ekipe ima utakmicu manje (Panatinaikos, Olimpijakos, PAOK).
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