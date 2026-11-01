Politika

USTAŠKI SIMBOLI U SRPSKOM SELU OTIŠIĆ U HRVATSKOJ: "U" i kukasti krstovi na saobraćajnim znacima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 18:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRPSKOM selu Otišić u Hrvatskoj jutros su na tablama uz put i saobraćajnim znacima osvanuli ustaški simboli.

УСТАШКИ СИМБОЛИ У СРПСКОМ СЕЛУ ОТИШИЋ У ХРВАТСКОЈ: У и кукасти крстови на саобраћајним знацима

Foto: Novosti

Na tablama i znacima nacrtani su kukasti krstovi i slovo "U", što je izazvalo strah i uznemirenost meštana, prenosi RTRS.

Srpsko selo Otišić je smešteno između Vrlike i Sinja, podno planine Svilaje na jugoistoku i akumulacionog jezera Peruča na severoistoku.

Zauzimajući prostor površine 51 kilometar kvadratni sa 13 zaselaka i 1.200 stanovnika pre rata, bilo je najveće selo sinjske opštine. Njegovim obodom proteže se magistralni put Knin-Vrlika-Sinj-Split.

Danas u ovom srpskom selu živi svega nekoliko desetina stanovnika.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?