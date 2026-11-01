USTAŠKI SIMBOLI U SRPSKOM SELU OTIŠIĆ U HRVATSKOJ: "U" i kukasti krstovi na saobraćajnim znacima
U SRPSKOM selu Otišić u Hrvatskoj jutros su na tablama uz put i saobraćajnim znacima osvanuli ustaški simboli.
Na tablama i znacima nacrtani su kukasti krstovi i slovo "U", što je izazvalo strah i uznemirenost meštana, prenosi RTRS.
Srpsko selo Otišić je smešteno između Vrlike i Sinja, podno planine Svilaje na jugoistoku i akumulacionog jezera Peruča na severoistoku.
Zauzimajući prostor površine 51 kilometar kvadratni sa 13 zaselaka i 1.200 stanovnika pre rata, bilo je najveće selo sinjske opštine. Njegovim obodom proteže se magistralni put Knin-Vrlika-Sinj-Split.
Danas u ovom srpskom selu živi svega nekoliko desetina stanovnika.
sputnikportal.rs
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