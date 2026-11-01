GRUHONJIĆ: Kosovo nije deo Srbije od 1999. godine (VIDEO)
DINKO Gruhonjić koji podržava Studentsku listu ističe da Kosovo i Metohija su osvajani i gubljeni na bajonetima, ali da KiM realno nisu deo Srbije.
- Kosovo je najskuplja srpska reč, što je čista mitologizacija, sada da ne ulazimo u istorijat ali Kosovo je, ukratko rečeno, na bajonetima dobijeno i na bajonetima izgubljeno. 1912. je Kosovo vraćeno, iako i to, je li, nije baš adekvatan izraz, s obzirom da vekovima je Kosovo kao i cela Srbija bila dio Otomanske (Osmanske, jedini ispravan naziv, prim. aut,) imperije. Dakle, to je mit u samom startu, i 1990–1999. je na bajonetima izgubljeno, odnosno 12. juna '99. je potpisana kapitulacija. I to se tako zove. Tako da Kosovo nije dio Srbije realno govoreći od 1999. godine - kaže Gruhonjić.
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