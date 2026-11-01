GRUHONJIĆ: Kosovo nije deo Srbije od 1999. godine (VIDEO)

BLOKADERSKI IDEOLOG DINKO GRUHONJIĆ: "Kosovo nije deo Srbije, Kosovo je MIT!" "Kosovo je najskuplja srpska riječ, što je čista mitologizacija, sada da ne ulazimo u historijat ali Kosovo je, ukratko rečeno, na bajonetima dobijeno i na bajonetima izgubljeno. 1912. je Kosovo vraćeno, iako i to, je li, nije baš adekvatan izraz, s obzirom da vijekovima je Kosovo kao i cijela Srbija bila dio otomanske imperije. Dakle, to je mit u samom startu, i 1990–1999. je na bajonetima izgubljeno, odnosno 12. juna '99. je potpisana kapitulacija. I to se tako zove. Tako da Kosovo nije dio Srbije realno govoreći od 1999. godine." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 1, 2026