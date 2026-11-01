ZAŠTO LJUDI VERUJU U MEDICINSKE MITOVE Lekar objašnjava: Da li su strah za zdravlje i lična iskustva jači od statistike

SKLONOST ka pojednostavljivanju, poverenje u „lična“ iskustva drugih umesto u statistiku i strah za zdravlje nalaze se u osnovi verovanja ljudi u medicinske mitove, rekla je za ruske medije Tatjana Grigorjeva, lekar specijalista Krasnojarskog regionalnog centra za javno zdravlje i medicinsku prevenciju, ekspert Narodnog fronta.

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Prema njenim rečima, mozgu je teško da prihvati koncepte medicine zasnovane na dokazima, u kojima sve zavisi od brojnih faktora, genetike i verovatnoće.

-Odgovor ’Razboleli ste se jer su vam se pokvasile noge‘ mnogo je lakše prihvatiti nego objašnjenje ’Zarazili ste se virusom zbog nedovoljne ventilacije prostorije‘, objasnila je lekar.

Među ostalim razlozima zbog kojih ljudi veruju u mitove, Grigorjeva je navela kognitivnu pristrasnost zasnovanu na ličnom iskustvu.

-Ako je komšija izlečio prehladu udarnim dozama vitamina C (koji zapravo nije efikasan), to će za nekoga biti ubedljiviji argument od metaanaliza naučnika sprovedenih na uzorku od 100.000 ljudi. Mozak više veruje pričama nego suvoparnoj statistici, navelaje ekspert.

Osim toga, kako je napomenula Grigorjeva, važnu ulogu imaju strah i anksioznost.

-Pitanja zdravlja direktno su povezana sa preživljavanjem. Kada zvanična medicina slegne ramenima ili ponudi dugotrajno i složeno lečenje, čovek u stanju stresa počinje da traži spas u alternativnim metodama, zaključila je Grigorjeva.

Prema njenoj oceni, mitovi pružaju osećaj izvesnosti u situacijama u kojima vlada haos.

(sputnikportal.rs)

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