VUČIĆ U 21 h U HIT TVITU: "Vidimo se večeras"
LIDER opozicije Aleksandar Vučić večeras gostuje u Hit Tvitu na Pink televiziji.
Emisija počinje u 21h.
- Vidimo se večeras u Hit tvitu - poručio je Vučić na Instagramu.
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