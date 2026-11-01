Politika

VUČIĆ U 21 h U HIT TVITU: "Vidimo se večeras"

V.N.

01. 11. 2026. u 11:43

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić večeras gostuje u Hit Tvitu na Pink televiziji.

ВУЧИЋ У 21 h У ХИТ ТВИТУ: Видимо се вечерас

Foto: Printskrin

Emisija počinje u 21h.

- Vidimo se večeras u Hit tvitu - poručio je Vučić na Instagramu.

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