Fudbal

Treći put u Zvezdi: Dete crveno-belih se vraća na Marakanu

Ч. В.

01. 11. 2026. u 20:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CRVENO-beli dogovorili prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku.

Трећи пут у Звезди: Дете црвено-белих се враћа на Маракану

FOTO: Novosti

Dres šampiona Srbije treći put u karijeri će obući Luka Ilić, prenosi "Sport Klub". On se na "Marakanu" vraća kao slobodan igrač pošto je raskinuo ugovor sa Ovijedom.

Ovaj 27-godišnjak je upravo iz Zvezde otišao put Španije u transferu vrednom 2.000.000 evra gde je u La Ligi jedno vreme sarađivao sa Veljkom Paunovićem. Čim je selektor naše reprezentacije napustio klub, vezista iz Niša se preselio na klupu.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ilić je drugi manadat u crveno-belom dresu završio sa 14 golova i osam asistencija na svim frontovima. To mu je i bila preporuka za odlazak u Ovijedo.

Luka je prethodno za Crvenu zvezdu nastupao u sezonama 2016/17 i 2024/25. Inače, još kao junior došao je u Beograd i može se reći da je ponikao u redovima kluba iz Ljutice Bogdana.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?