Treći put u Zvezdi: Dete crveno-belih se vraća na Marakanu

CRVENO-beli dogovorili prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku.

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Dres šampiona Srbije treći put u karijeri će obući Luka Ilić, prenosi "Sport Klub". On se na "Marakanu" vraća kao slobodan igrač pošto je raskinuo ugovor sa Ovijedom.

Ovaj 27-godišnjak je upravo iz Zvezde otišao put Španije u transferu vrednom 2.000.000 evra gde je u La Ligi jedno vreme sarađivao sa Veljkom Paunovićem. Čim je selektor naše reprezentacije napustio klub, vezista iz Niša se preselio na klupu.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ilić je drugi manadat u crveno-belom dresu završio sa 14 golova i osam asistencija na svim frontovima. To mu je i bila preporuka za odlazak u Ovijedo.

Luka je prethodno za Crvenu zvezdu nastupao u sezonama 2016/17 i 2024/25. Inače, još kao junior došao je u Beograd i može se reći da je ponikao u redovima kluba iz Ljutice Bogdana.

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