PONOVLJENI IZBORI U ZEMUNU: Do 15 časova glasalo više od 500 birača, sve protiče mirno

NA PONOVLjENIM vanrednim parlamentarnim izborima na biračkom mestu 1 u Osnovnoj školi "Svetozar Miletić" u Zemunu do 15.00 časova je glasalo oko 500 birača, a glasanje protiče mirno.

Foto: Tanjug/Ministarstvo privrede

Na ovom biračkom mestu upisano je 1.364 birača, a do 15.00 časova glasalo ih je nešto više 500, javlja reporter Tanjuga sa lica mesta.

Glasanje na ovom biračkom mestu protiče mirno tokom ponovljenih izbora i nije bilo incidenata. Izbori su na biračkom mestu 1 u Zemunu, kako je rečeno Tanjugu, ponovljeni zato što se broj glasača koji su se potpisali da su glasali na izborima prošle nedelje nije poklapao sa brojem glasačkih listića.

U Zemunu se izbori ponavljaju na još jednom biračkom mestu.

Glasanje na ponovljenim vanrednim parlamentarnim izborima na 53 biračka mesta u Srbiji počelo je u 7.00 i trajaće do 20.00 časova, a pravo glasa na njima ima ukupno 24.438 građana.

Glasanje na izborima za narodne poslanike ponavlja se na biračkim mestima za koje je rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi, a to je ukupno 31 biračko mesto.

Takođe, glasanje se ponavlja i na 22 biračka mesta na kojima je rešenjima lokalnih izbornih komisija poništeno glasanje.

Izborna tišina pred ponavljanje vanrednih parlamentarnih izbora na 53 biračka mesta trajaće do zatvaranja tih biračkih mesta.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima učestvuje 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine, održani su u nedelju, 25. oktobra, a prema preliminarnim rezultatima RIK-a, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mesta od ukupno 8.392, "Studentska lista" osvojila je 53,04 odsto obrađenih glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,97 odsto.

(Tanjug)

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