UŽIVO, PARTIZAN - ZEMUN: Poluvreme! Crno-beli vode, ali... Povredio se Sek

Fudbaleri Partizana i Zemuna igraju utakmicu 14. kola Superlige Srbije na stadionu u Humskoj (17.00). Sva dešavanja sa meča pratite na lajv blogu Večernjih novosti.

FOTO: FK Partizan

PARTIZAN - ZEMUN, 1:0 (1:0, poluvreme)

Strelci: Sek 30'

Stadion: FK Partizan (Beograd). Glavni sudija: Lazar Lukić / VAR sudija: Milan Stefanović

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Aleksić, Baba – Sek, Miladinović, Čumić – Že

Trener: Aleksandar Stanojević

ZEMUN: Dubljanić – Stoimenovski, Ostojić, Meshi, Spremo – Jokić, Ljubomirac – Knežević, Tabaković, Dovedan – Petrušić

Trener: Đorđi Mojsov

UŽIVO

POLUVREME U HUMSKOJ! Partizan - Zemun 1:0

45+1. minut - Problem za Partizan! Demba Sek ne može da nastavi meč zbog povrede. Uhvatio se za desnu nogu i signalizirao stručnom štabu da neće moći da igra u nastavku.

45. minut - Dva minuta nadoknade u prvom poluvremenu.

42. minut - Bila je ovo dobra prilika za Partizan! Probio je Samson po desnoj strani i uposlio samog Čumića na oko 12 metara od gola. Ipak, pucao je krilni fudbaler daleko od gola.

35. minut - Prvi koliko toliko dobar napad gostiju. Pokušao je Spremo, da bi od svega Zemun dobio korner posle reakcije Milića.

30. minut - GOOOL! Demba Sek pogađa za vođstvo Partizana - 1:0.

Gol Partizana uz dosta sreće – Centrirao je Čumić i nakon intervencije golmana gostiju lopta se odbila od napadača crno-belih i završila u mreži za 1:0. Nedugo zatim, Sek i Čumić su se srdačno pozdravili, nekoliko dana nakon sukoba na treningu.

25. minut - Nastavlja se pritisak domaćina, ali bez konkretnog učinka. Najveće probleme Zemunu pravi Demba Sek po desnoj strani, a ono što Senegalcu danas nedostaje jeste završni pas.

18. minut - Evo i prvog kartona, požuteo je Nikola Dovedan.

16. minut - Još jedna pretnja po gol Dubljanića. Pokušao je Baba sa oko 25 metara, a crnogorski golman je i ovog puta bio na visini zadatka.

10. minut - Pokušao je Aleksić glavom sa desetak metara posle centaršuta Seka, ali je loše šutirao i lopta ide daleko od mreže.

7. minut - Probio je Demba Sek po desnoj strani, došao na par metara od gola Zemuna, a zatim pao u kaznenom prostoru. Lazar Lukić je odmah pokazao da nema elemenata za jedanaesterac.

4. minut - Evo prvog uzbuđenja na utakmici. Pucao je Igor Miladinović sa ivice šesnaesterca, ali mu je udarac pravovremeno odbranio Dubljanić, da bi zatim Spremo izbio loptu iz kaznenog prostora.

1. minut - Počela je utakmica na stadionu u Humskoj.

UOČI UTAKMICE

17.01 - Pre početka meča upriličen je minut ćutanja za bivšeg golmana Partizana, Darka Božovića. Crnogorski čuvar mreže preminuo je 25. oktobra.

16.55 - Odigrane su dve utakmice nedeljnog programa u Superligi Srbije. Na meču IMT-a i Čukaričkog nije bilo golova, dok je Vojvodina bila bolja od OFK Beograda na Karaburmi sa 2:0.

16.45 - Zemun je u prošlom kolu upisao prvu pobedu u sezoni. Bili su momci Đorđija Mojsova bolji od Mačve sa minimalnih 1:0, a jedini pogodak na meču postigao je Dimitrije Tabaković u završnici.

16.41 - Evo šta je Stanojević rekao uoči svog prvog meča u Humskoj od povratka.

- Sad je svaka utakmica teška, ne zbog rivala, nego zbog nas. Moramo da iskoristimo ovaj trenutak i moramo da pobedimo ove utakmice... Drago mi je što igramo na našem stadionu. Maksimalno smo fokusirani. Nama je svaka utakmica bitna, kao i naredna u kupu, kao i ona posle toga. Spremamo tri utakmice u nedelju dana.

16.32 - U prvom duelu dve ekipe Zemun je uspeo da otkine bod crno-belima na Ubu, i to u samoj završnici utakmice prvog kola. Golove za Partizan postigli su Milan Aleksić i Ognjen Ugrešić, dok su nominalnom domaćinu bod doneli Đorđe Petrović i Novak Petrušić, koji je posle velike greške Milana Roganovića i golmana Marka Miloševića postavio konačnih 2:2.

16.25 - Vratio se Aleksandar Stanojević u Humsku i po četvrti put vodi voljeni klub sa klupe. U povratničkom debiju savladao je Radnički u Nišu sa 3:2, a danas ima idealnu priliku da započne pobednički niz i ostvari drugi trijumf u nizu.

16.20 - Poštovani čitaoci dobrodošli na lajv blog utakmice 14. runde šampionata Srbije, u kojoj ćemo pratiti duel trenutno desete i četrnaestoplasirane ekipe Superlige.

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