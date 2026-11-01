UHAPŠEN MUŠKARAC: Vlasniku prodavnice u Subotici zadao ubode oštrim predmetom
POLICIJA u Subotici uhapsila je H.K. (23) iz Subotice, neposredno nakon što je, kako se sumnja, vlasnika jedne prodavnice u okolini Subotice napao verbalno, a potom mu zadao tri uboda oštrim predmetom i pobegao.
Kako je navedeno u saopštenju PU Subotica, on se sumnjiči da je u subotu izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Povređenom muškarcu u subotičkoj bolnici konstatovane su lake telesne povrede.
Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
Tanjug
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