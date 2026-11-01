Zločin

UHAPŠEN MUŠKARAC: Vlasniku prodavnice u Subotici zadao ubode oštrim predmetom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 20:54

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POLICIJA u Subotici uhapsila je H.K. (23) iz Subotice, neposredno nakon što je, kako se sumnja, vlasnika jedne prodavnice u okolini Subotice napao verbalno, a potom mu zadao tri uboda oštrim predmetom i pobegao.

УХАПШЕН МУШКАРАЦ: Власнику продавнице у Суботици задао убоде оштрим предметом

Foto: MUP Srbije

Kako je navedeno u saopštenju PU Subotica, on se sumnjiči da je u subotu izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Povređenom muškarcu u subotičkoj bolnici konstatovane su lake telesne povrede.

Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Tanjug

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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