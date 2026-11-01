PREDSEDNIK CENTRALNOAFRIČKE REPUBLIKE ZA TASS: "Vojska uz pomoć ruskih instruktora sprečila militante da preuzmu vlast"
PREDSEDNIK Centralnoafričke Republike Fosten Aršanž Tuadera je rekao za TASS da je vojska, uz pomoć ruskih instruktora, sprečila militante da preuzmu vlast i omogućila održavanje izbora.
Istakao je da "suverinitet nije samo lepo zvučna reč", već "svakodnevni napor".
- Prešli smo put od 2020. i 2010. godine, kada je sam opstanak ustavnog poretka bio ugrožen, do stanja u kojem su vojska i bezbednosne sange uz podršku ruskih instruktora, uspele da spreče pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti i obezbede uslove za održavanje opštih izbora - rekao je Tuadera.
Prošlog decembra, predsednik Fosten Aršanž Tuadera osvojio je treći mandat sa oko 76 odsto glasova.
Opozicija, predvođena bivšim premijerom Anisetom-Žoržom Dologuelem je oštro osudila vlast za "izbornu krađu i manipulacije", a do rasta tenzija je došlo kada je Dologuele proglasio pobedu pre zvaničnog saopštenja Ustavnog saveta o pobedniku izbora u januaru.
Tokom proleća, situacija se pogoršala usled štrajkova državnih službenika zbog teških ekonomskih usloba.
Pokušaj preuzimanja vlasti
Ključnu ulogu u Centralnojafričkoj Republici su odigrale centralnoafričke oružane snage koje su uz pomoć ruskih paravojnih instruktora (Vagner kadrova) i trupa iz Ruande uspele da odbiju ofanzivu i stabilizuju zemlju kako bi se izbori ipak održe.
Prema bezbednosnim izveštajima, tri velike pobunjeničke grupe su oformile "Koaliciju patriota za promene" (SRS) sa ciljem da zauzmu prestonicu Bangi i obore vlast Fostena-Aršanža Tuadere.
Suočena sa brzim napredovanjem pobunjenika ka prestonici, vlada u Bangiju je pored postojećih ruskih instruktora hitno zatražila dodatnu pomoć.
Rusija je poslala stotine dodatnih vojnih instruktora, a Ruanda je takođe uputila svoj kontingent trupa u okviru bileteralnih sporazuma, što je bilo presudno u odbrani Bangija, naročito u bici na periferiji grada 13. januara 2021. godine.
(TASS/ANSA/Wikipedia)
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