PREDSEDNIK Centralnoafričke Republike Fosten Aršanž Tuadera je rekao za TASS da je vojska, uz pomoć ruskih instruktora, sprečila militante da preuzmu vlast i omogućila održavanje izbora.

Anastasia Barashkova/Pool Photo via AP

Istakao je da "suverinitet nije samo lepo zvučna reč", već "svakodnevni napor".

- Prešli smo put od 2020. i 2010. godine, kada je sam opstanak ustavnog poretka bio ugrožen, do stanja u kojem su vojska i bezbednosne sange uz podršku ruskih instruktora, uspele da spreče pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti i obezbede uslove za održavanje opštih izbora - rekao je Tuadera.

Prošlog decembra, predsednik Fosten Aršanž Tuadera osvojio je treći mandat sa oko 76 odsto glasova.

Opozicija, predvođena bivšim premijerom Anisetom-Žoržom Dologuelem je oštro osudila vlast za "izbornu krađu i manipulacije", a do rasta tenzija je došlo kada je Dologuele proglasio pobedu pre zvaničnog saopštenja Ustavnog saveta o pobedniku izbora u januaru.

Tokom proleća, situacija se pogoršala usled štrajkova državnih službenika zbog teških ekonomskih usloba.

Pokušaj preuzimanja vlasti

Ključnu ulogu u Centralnojafričkoj Republici su odigrale centralnoafričke oružane snage koje su uz pomoć ruskih paravojnih instruktora (Vagner kadrova) i trupa iz Ruande uspele da odbiju ofanzivu i stabilizuju zemlju kako bi se izbori ipak održe.

Prema bezbednosnim izveštajima, tri velike pobunjeničke grupe su oformile "Koaliciju patriota za promene" (SRS) sa ciljem da zauzmu prestonicu Bangi i obore vlast Fostena-Aršanža Tuadere.

Suočena sa brzim napredovanjem pobunjenika ka prestonici, vlada u Bangiju je pored postojećih ruskih instruktora hitno zatražila dodatnu pomoć.

Rusija je poslala stotine dodatnih vojnih instruktora, a Ruanda je takođe uputila svoj kontingent trupa u okviru bileteralnih sporazuma, što je bilo presudno u odbrani Bangija, naročito u bici na periferiji grada 13. januara 2021. godine.

(TASS/ANSA/Wikipedia)

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