ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, objavio je na društvenoj mreži Iks ironičnu poruku u kojoj je kritikovao zapadne optužbe o navodnom ruskom mešanju u unutrašnja politička pitanja drugih država.

Foto: Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

Medvedev je u svojoj objavi nabrojao nekoliko primera, aludirajući na to da se Rusija na Zapadu često optužuje za različite političke i društvene probleme.

- Izbori u SAD? Rusi su krivi. Migranti u Španiji? Rusi su krivi! Ustavni puč u Poljskoj? Naravno, Rusi su krivi! - napisao je Medvedev.

On je zatim nastavio u istom ironičnom tonu:

- Hvala vam! Ništa nas ne ujedinjuje bolje od naše moći! Pa, znate već šta sledi… Dolazimo! - kazao je Medvedev.

Na kraju je poručio:

- Ništa nas ne ujedinjuje bolje od naše moći.

Poruka Medvedeva predstavlja sarkastičan komentar na ono što Moskva vidi kao tendenciju zapadnih političara da Rusiju okrivljuju za unutrašnje probleme svojih zemalja.

I love this mantra! Elections in the US? It’s Russians. Migrants in Spain? It’s Russians! Constitutional coup in Poland? Of course, it’s Russians! Thank you! Nothing unites us better than our might! Well, you know the rest… we are coming! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 1, 2026

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