Svet

MEDVEDEV ISMEJAO ZAPAD: "Rusi su krivi za sve? Dolazimo"

T.J.

01. 11. 2026. u 12:07

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ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, objavio je na društvenoj mreži Iks ironičnu poruku u kojoj je kritikovao zapadne optužbe o navodnom ruskom mešanju u unutrašnja politička pitanja drugih država.

МЕДВЕДЕВ ИСМЕЈАО ЗАПАД: Руси су криви за све? Долазимо

Foto: Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

Medvedev je u svojoj objavi nabrojao nekoliko primera, aludirajući na to da se Rusija na Zapadu često optužuje za različite političke i društvene probleme.

- Izbori u SAD? Rusi su krivi. Migranti u Španiji? Rusi su krivi! Ustavni puč u Poljskoj? Naravno, Rusi su krivi! - napisao je Medvedev.

On je zatim nastavio u istom ironičnom tonu:

- Hvala vam! Ništa nas ne ujedinjuje bolje od naše moći! Pa, znate već šta sledi… Dolazimo! - kazao je Medvedev.

Na kraju je poručio:

- Ništa nas ne ujedinjuje bolje od naše moći.

Poruka Medvedeva predstavlja sarkastičan komentar na ono što Moskva vidi kao tendenciju zapadnih političara da Rusiju okrivljuju za unutrašnje probleme svojih zemalja.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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