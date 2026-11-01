MEDVEDEV ISMEJAO ZAPAD: "Rusi su krivi za sve? Dolazimo"
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, objavio je na društvenoj mreži Iks ironičnu poruku u kojoj je kritikovao zapadne optužbe o navodnom ruskom mešanju u unutrašnja politička pitanja drugih država.
Medvedev je u svojoj objavi nabrojao nekoliko primera, aludirajući na to da se Rusija na Zapadu često optužuje za različite političke i društvene probleme.
- Izbori u SAD? Rusi su krivi. Migranti u Španiji? Rusi su krivi! Ustavni puč u Poljskoj? Naravno, Rusi su krivi! - napisao je Medvedev.
On je zatim nastavio u istom ironičnom tonu:
- Hvala vam! Ništa nas ne ujedinjuje bolje od naše moći! Pa, znate već šta sledi… Dolazimo! - kazao je Medvedev.
Na kraju je poručio:
- Ništa nas ne ujedinjuje bolje od naše moći.
Poruka Medvedeva predstavlja sarkastičan komentar na ono što Moskva vidi kao tendenciju zapadnih političara da Rusiju okrivljuju za unutrašnje probleme svojih zemalja.
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