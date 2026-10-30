Politika

VUČIĆ O STRAŠNOM SKANDALU RTS: Promovisali su begunca sa crvene međunarodne poternice

Novosti online

30. 10. 2026. u 21:21

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je veliki skandal medijskog javnog servisa Republike Srbije.

ВУЧИЋ О СТРАШНОМ СКАНДАЛУ РТС: Промовисали су бегунца са црвене међународне потернице

Foto: Printskrin

 - Pozvali su lice koje je na crvenoj listi - Aleksandra Radića - crvena međunarodna poternica. RTS promovisalo begunca sa crvene međunarodne poternice - kazao je Vučić večeras za Informer TV.

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