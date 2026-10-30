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CRVENO-BELE U LJUBLJANI: Rukometašice Crvene zvezde u subotu u LJubljani protiv Krima startuju u Regionalnoj ligi

Slobodan Krstović

30. 10. 2026. u 23:20

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RUKOMETAŠICE Crvene zvezde startuju u Regionalnoj ligi. Crveno-bele će u grupi A večeras (18.00) u Ljubljani odmeriti snage sa učesnikom Lige šampiona, Krimom.

ЦРВЕНО-БЕЛЕ У ЉУБЉАНИ: Рукометашице Црвене звезде у суботу у Љубљани против Крима стартују у Регионалној лиги

Foto: Depositphotos

Beograđanke će se do kraja godine sastati sa Podravkom, 20. novembra u Koprivnici, a 26. decembra će ugostiti zagrebačku Lokomotivu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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