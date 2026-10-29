NATAŠA KANDIĆ: Izjave Šoškića su ohrabrujuće
NATAŠA Kandić, osnivač Fonda za humanitarno pravo komentarisala je najave čelnih ljudi Studentske liste Ilije Srdanovića i Dejana Šoškića o Kosovu i Metohiji. Dotakla se i Srebrenice.
- Pominju se devedesete u nekom drugom kontekstu. Kada prvi sa Studentske liste Ilija Srdanović kaže da nema više devedesetih ili kada kaže uspostaviće se drugačiji, normalni odnosi sa susedima, nastaviće se Evropske integracije i dijalog sa (takozvanim, prim. aut) Kosovom, i to mirnim, normalnim glasom koji su u skladu komunikacije sa realnošću - kaže Kandić.
Ona se osvrnula i na izjave Dejana Šoškića.
- Šoškić kaže - mi se ne vraćamo u devedesete. To su ohrabrujuće izjave. Zamislite da je neko izašao i rekao da mi ostajemo na pozicijama prethodne vlasti. Znači da se razbija ta fama da je Kosovo Srbija - kaže Kandić.
(Alo)
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