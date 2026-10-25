Politika

BLOKADERI KRŠE PROPISE I DANAS: Puštaju glasnu muziku i maltretiraju ljude koji čekaju u redu da glasaju

В. Н.

25. 10. 2026. u 07:47

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U ZLATIBORSKOJ 35 u Beogradu sa prvog sprata blokaderi puštaju glasnu muziku, pesmu "Tri poljupca".

БЛОКАДЕРИ КРШЕ ПРОПИСЕ И ДАНАС: Пуштају гласну музику и малтретирају људе који чекају у реду да гласају

Foto: Printskrin

Mesto odakle puštaju muziku nalazi se tačno na mestu gde stoje ljudi koji čekaju u redu da glasaju.

Kao i nebrojeno puta do sada, blokaderi krše propise i maltretiraju ljude.

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