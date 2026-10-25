Niš srušio Kolubaru u Lazarevcu: Velika pobeda posle dramatične završnice!

Košarkaši Niša ostvarili su drugu uzastopnu pobedu u debitantskoj sezoni u Košarkaškoj ligi Srbije, pošto su u Lazarevcu savladali Kolubaru rezultatom 76:74, posle dramatične završnice. Nišlije su do vrednog trijumfa stigle pre svega zahvaljujući čvrstoj odbrani, ali i smirenosti u odlučujućim trenucima.

FOTO: KK Niš

Gosti su od početka pokazali da se ne plaše favorizovanog rivala. Dobro su otvorili utakmicu, nametnuli svoj ritam i već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost. Raspoloženi su bili Lugić i Ilić, dok je Todorović pogodio važnu trojku za vođstvo od 20:10. Kolubara je do kraja prvog perioda uspela da smanji zaostatak, pa je na prvi odmor otišla sa rezultatom 19:26.

Nišlije su nastavile sa dobrom odbranom i u drugoj četvrtini, a Todorović je posle asistencije Ilića ponovo doneo gostima dvocifrenu prednost (32:22). Ipak, domaćin je postepeno hvatao priključak, koristeći ofanzivne skokove i nešto slabiju realizaciju gostiju. U samoj završnici prvog poluvremena Džastin Rajt je doneo Kolubari prvo vođstvo na utakmici, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 39:38.

Početak treće četvrtine doneo je nove probleme za goste, pošto je Rajt sa dve trojke povećao prednost domaćina. Međutim, Nišlije su ponovo pronašle odgovor kroz odbranu i timsku igru. Stefanović je zaustavio nalete američkog košarkaša, dok su Marjanović i Đorđević pogađali važne šuteve. Zahvaljujući dobroj igri u završnici perioda, gosti su u poslednju četvrtinu ušli sa prednošću od 59:55.

Usledila je neizvesna borba u kojoj nijedan tim nije uspevao da stekne značajniju prednost. Stefanović je pogodio trojku posle odlične asistencije Đorđevića, a potom je i sam Đorđević bio precizan sa distance. Ipak, Rajt je nastavio da zadaje probleme odbrani gostiju, pa je četiri minuta pre kraja na semaforu stajalo 67:66 za Niš.

Važnu trojku za goste pogodio je Stefanović posle sjajne odbrane Alekse Stevanovića, ali je Kolubara uspela da se vrati u meč. Vasić je minut i po pre kraja smanjio na 70:69, a domaćin je u dramatičnoj završnici čak i poveo sa 73:72 posle slobodnih bacanja Sokolovića.

Tada je na scenu stupio Vladimir Đorđević, koji je pokazao mirnoću u ključnim trenucima. Nišlije su odigrale još jednu odličnu odbranu, a Ilić je sa linije slobodnih bacanja bio precizan oba puta za 76:73. Kolubari je preostalo 11 sekundi da pokuša da izbori produžetak, ali je taktički faul Stevanovića nad Sokolovićem, na nešto više od sekunde do kraja, praktično rešio pitanje pobednika. Konačan rezultat bio je 76:74 za Niš.

Najbolji indeks korisnosti u redovima niškog tima imao je Mihailo Todorović, koji je utakmicu završio sa indeksom 19.

- Čestitam saigračima na neverovatnoj pobedi, koja vredi više od dva boda. Čestitke i Kolubari na fer i korektnoj borbi. Odigrali smo veoma tešku i neizvesnu utakmicu. Posle dva poraza na početku sezone, mislim da stvari polako dolaze na svoje mesto posle pobede nad OKK Beogradom - poručio je Todorović.

Zadovoljstvo posle trijumfa nije krio ni trener Niša Milan Josić, koji je istakao da je motiv ekipe bio na visokom nivou, s obzirom na prošlosezonske duele sa Kolubarom.

- Ponosan sam na svoju ekipu, njenu želju i igru koju je pokazala. Ključno je bilo to što smo na poluvremenu imali svega devet poena igrača sa klupe, a upravo su oni u drugom delu povukli najviše i postigli 34 poena. Njihov doprinos pokazao je da smo prava ekipa, koja može da pobedi i na ovako neugodnom terenu - rekao je Josić.

Strateg Nišlija posebno je naglasio značaj timskog duha i odbrane.

- Vera koju igrači imaju jedni u druge, sistem igre koji smo nadogradili i odbrana koju smo demonstrirali ključni su faktori. Svi znamo da odbrana donosi pobede. Igrače godinama učim da njome menjamo ritam, a odbrana se najviše igra željom - zaključio je Josić.

Nišlije su tako upisale važan trijumf na gostovanju i potvrdile da posle nešto slabijeg starta sezone podižu formu u nastavku takmičenja.