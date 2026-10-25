PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da EU govori o svom pregovaraču za postizanje mirovnog rešenja za Ukrajinu, ali da ili ne može ili ne želi da ga imenuje, komentarišući navode da bi finski predsednik Aleksander Stub mogao da bude nominovan za tu poziciju.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

- Ovo se teško može nazvati konstruktivnim stavom...Evropska unija se ponaša nekonstruktivno, stalno govori o imenovanju pregovarača za ukrajinski sukob, ali ne preduzima nikakve akcije. Brisel ili nije voljan ili nije u stanju da preduzme takav korak - rekao je Peskov za TASS.

Peskov je istakao da bi Rusija pozdravila imenovanje pregovarača EU, navodeći da je važno da takav izaslanik teži mirnom rešenju.

- Ako postoji pregovarač, to je dobro. Ako je to pregovarač koji iskreno teži da olakša pronalaženje mirnog rešenja, to će biti još bolje - istakao je Peskov, navodeći da za sada EU samo priča, ali ne preduzima nikakve korake u vezi sa tim.

Pojedini mediji su nedavno objavili da je Stub među kandidatima koji se razmatraju za ulogu evropskog predstavnika u mogućim pregovorima sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini. Međutim, nije potvrđeno da je EU donela odluku da imenuje Stuba za pregovarača.

Prema pisanju britanskog "Telegrafa", razmatra se pet mogućih kandidata: Stub, premijerka Italije Đorđa Meloni, predsednik Češke Petr Pavel, premijerka Danske Mete Frederiksen i premijer Norveške Jonas Gar Stjore.

Prema diplomatskim izvorima na koje se mediji pozivaju, uključujući Evropsku pravdu, postoji mogućnost da evropske zemlje odaberu grupu lidera umesto jednog pregovarača, kako bi se izbegli sporovi u vezi sa izborom predstavnika.

(Sputnjik)