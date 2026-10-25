"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera

Košarkaši Denver nagetsa priredili su pravi spektakl pred domaćim navijačima, pošto su posle produžetka savladali Nju Orleans pelikanse rezultatom 141:135, iako su u jednom trenutku gubili sa čak 23 poena razlike. Najzaslužniji za veliki preokret bio je Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

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Nikola Jokić imao je mnogo razloga za zadovoljstvo posle velikog preokreta Denver nagetsa protiv Nju Orleans pelikansa, ali trijumf nije bio dovoljan da zaseni nezadovoljstvo reakcijom dela domaće publike.

Srpski centar nije krio razočaranje zbog zvižduka sa tribina, pa je posle utakmice uputio oštru poruku navijačima koji su negativno reagovali dok se njegov tim mučio na terenu.

- Prva utakmica kod kuće, a mislim da oni navijači koji nam zvižde više ne moraju da dolaze - poručio je Jokić.

Denver je u dvorani Bol arena dugo bio daleko od svog prepoznatljivog nivoa. Nagetsi su u jednom trenutku zaostajali čak 23 poena, a tokom prve tri četvrtine primili su 108 poena, dozvoljavajući rivalu da relativno lako dolazi do koša. Nezadovoljstvo navijača bilo je očigledno, ali je domaći tim u završnici uspeo da preokrene tok utakmice i stigne do pobede posle produžetka rezultatom 141:135.

Jokić je bio jedan od glavnih pokretača preokreta sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Džamal Marej dodao je 42 poena, dok je Trevon Brejzil sa 17 poena, uključujući sedam u produžetku, odigrao važnu ulogu u velikom povratku Nagetsa.

Ipak, ni pobeda nije promenila stav srpskog centra o reakciji dela publike.

- Mislim da navijači koji su nam ovde zviždali više nisu dobrodošli, ako mene pitate. Ako nas pratite, znate da nikada ne odustajemo i da smo se vraćali iz mnogo težih ili sličnih situacija - istakao je Jokić.

Denver je u poslednju četvrtinu ušao sa 19 poena zaostatka, ali je u završnih 12 minuta odigrao znatno bolje i dobio tu deonicu rezultatom 37:18. Nagetsi su tako izborili produžetak, a potom i upisali trijumf kojim su izbegli drugi poraz na početku sezone.

Ipak, veliki preokret ne otklanja sve probleme koje je ekipa pokazala. Posle poraza od Oklahome, Denver je i na domaćem terenu imao ozbiljnih poteškoća, pre svega u odbrani, što je omogućilo Pelikancima da steknu ubedljivu prednost. Jokić je, međutim, jasno stavio do znanja da od navijača očekuje podršku i u trenucima kada stvari ne idu po planu.

Srpski košarkaš je utakmicu završio još jednim tripl-dablom i nastavio da ispisuje istoriju NBA lige.

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