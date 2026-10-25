VUČIĆ GLASAO: Prvi na listi i nosilac liste "Ujedinja Srbija" obavio građansku dužnost (FOTO/VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinja Srbija", glasao je na biračkom mestu na Novom Beogradu.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Vučić je, u pratnji supruge Tamare, obavio građansku dužnost.

FOTO TANJUG/AMIH HAMZAGIĆ (STF)

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Vučić strpljivo čekao u redu

Aleksandar Vučić stigao je sa suprugom u DV „Tesla – nauka za život“, na Novom Beogradu gde je dugo strpljivo čekao u redu sa ostalim građanima.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Podsećamo, građani Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta.

Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.