VUČIĆ GLASAO: Prvi na listi i nosilac liste "Ujedinja Srbija" obavio građansku dužnost (FOTO/VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Ujedinja Srbija", glasao je na biračkom mestu na Novom Beogradu.
Vučić je, u pratnji supruge Tamare, obavio građansku dužnost.
Vučić strpljivo čekao u redu
Aleksandar Vučić stigao je sa suprugom u DV „Tesla – nauka za život“, na Novom Beogradu gde je dugo strpljivo čekao u redu sa ostalim građanima.
Podsećamo, građani Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta.
Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.
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