GUŽVE I PRE OTVARANJA BIRAČKIM MESTA: Neverovatne scene sa biračkih mesta na kojima glasaju Srbi s Kosova i Metohije

OGROMNE gužve i veliki odziv na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde glasaju Srbi sa Kosova i Metohije!

Foto: Novosti

Oni su u ranim jutarnjim satima, neki čak i pre svitanja, krenuli da severa KiM, iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Orahovca, Metohije i drugih srpskih sredina da glasaju na parlamentarnim izborima.

Foto: Novosti

Već pre otvaranja biračkih mesta formirane su kolone i redovi birača sa KiM koji strpljivo čekaju da iskoriste svoje biračko pravo! Njima nije teško da pređu desetine kilometara i kako kažu glasaju za mir, stabilnost, budućnost svoje dece.

Foto: Novosti