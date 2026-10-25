Politika

GUŽVE I PRE OTVARANJA BIRAČKIM MESTA: Neverovatne scene sa biračkih mesta na kojima glasaju Srbi s Kosova i Metohije

В. Н.

25. 10. 2026. u 07:20

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OGROMNE gužve i veliki odziv na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde glasaju Srbi sa Kosova i Metohije!

ГУЖВЕ И ПРЕ ОТВАРАЊА БИРАЧКИМ МЕСТА: Невероватне сцене са бирачких места на којима гласају Срби с Косова и Метохије

Foto: Novosti

Oni su u ranim jutarnjim satima, neki čak i pre svitanja, krenuli da severa KiM, iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Orahovca, Metohije i drugih srpskih sredina da glasaju na parlamentarnim izborima.

Foto: Novosti

 

Već pre otvaranja biračkih mesta formirane su kolone i redovi birača sa KiM koji strpljivo čekaju da iskoriste svoje biračko pravo! Njima nije teško da pređu desetine kilometara i kako kažu glasaju za mir, stabilnost, budućnost svoje dece.

Foto: Novosti

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