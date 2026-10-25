GUŽVE I PRE OTVARANJA BIRAČKIM MESTA: Neverovatne scene sa biračkih mesta na kojima glasaju Srbi s Kosova i Metohije
OGROMNE gužve i veliki odziv na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde glasaju Srbi sa Kosova i Metohije!
Oni su u ranim jutarnjim satima, neki čak i pre svitanja, krenuli da severa KiM, iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Orahovca, Metohije i drugih srpskih sredina da glasaju na parlamentarnim izborima.
Već pre otvaranja biračkih mesta formirane su kolone i redovi birača sa KiM koji strpljivo čekaju da iskoriste svoje biračko pravo! Njima nije teško da pređu desetine kilometara i kako kažu glasaju za mir, stabilnost, budućnost svoje dece.
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