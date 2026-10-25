PODMUKLO AGITOVANJE BLOKADERSKE TELEVIZIJE NOVA S: Brutalno kršenje izborne tišine (VIDEO)

BLOKADERSKI mediji nastavljaju da brutalno gaze zakone Republike Srbije i bez trunke srama ruše izbornu tišinu!

Nova S printskrin

Televizija Nova S jutros je već od ranog jutra u svojoj emisiji "Pokreni se" tokom izbornog dana nastavila bezobzirnu političku kampanju i direktno kršenje predizborne tišine.

Iako zakonski propisi nalažu da se tokom izbornog dana obustavi svaka vrsta medijskog pritiska i agitovanja, ovaj portal i televizija ponovo su pokazali da za njih pravila ne važe.

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Ovim potezom nastavlja se najprljavija kampanja kojom otvoreno pokušavaju da utiču na biračku volju građana Srbije na sam dan glasanja!

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