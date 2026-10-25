Politika

PODMUKLO AGITOVANJE BLOKADERSKE TELEVIZIJE NOVA S: Brutalno kršenje izborne tišine (VIDEO)

Новости онлајн

25. 10. 2026. u 11:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERSKI mediji nastavljaju da brutalno gaze zakone Republike Srbije i bez trunke srama ruše izbornu tišinu!

ПОДМУКЛО АГИТОВАЊЕ БЛОКАДЕРСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВА С: Брутално кршење изборне тишине (ВИДЕО)

Nova S printskrin

Televizija Nova S jutros je već od ranog jutra u svojoj emisiji "Pokreni se" tokom izbornog dana nastavila bezobzirnu političku kampanju i direktno kršenje predizborne tišine. 

Iako zakonski propisi nalažu da se tokom izbornog dana obustavi svaka vrsta medijskog pritiska i agitovanja, ovaj portal i televizija ponovo su pokazali da za njih pravila ne važe.

Pogledajte i sami:

Ovim potezom nastavlja se najprljavija kampanja kojom otvoreno pokušavaju da utiču na biračku volju građana Srbije na sam dan glasanja! 

Čitav tok izbora pratite iz minuta u minut na našem portalu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: Procene izlaznosti do 10 časova; Vučić obavio građansku dužnost (FOTO/VIDEO)
Politika

0 1

uživoSRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: Procene izlaznosti do 10 časova; Vučić obavio građansku dužnost (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 11:13

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac