Politika

ČLAN BIRAČKOG ODBORA PREKRŠIO SVE ZAKONE! Pogledajte šta radi u momentu kada Siniša Mali obavlja građansku dužnost (FOTO)

В.Н.

25. 10. 2026. u 11:19

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NOVO krošenje izborne tišine od strane simpatizera "studentske liste" i to ni više ni manje nego na biračkom mestu!

ЧЛАН БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕКРШИО СВЕ ЗАКОНЕ! Погледајте шта ради у моменту када Синиша Мали обавља грађанску дужност (ФОТО)

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bs

Naime, član biračkog odbora prekršio je sve zakone na biračkom mestu na kome je glasao Siniša Mali, kanidat liste "Ujedinjena Srbija".

Na fotografiji se jasno vidi provokacija i nametanje javnosti sopstvenog mušljenja u momentu kada Mali završava svoju garađansku dužnost.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bs

Očigledno je njim sve dopušteno i za njih zakoni ne važe!

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