ČLAN BIRAČKOG ODBORA PREKRŠIO SVE ZAKONE! Pogledajte šta radi u momentu kada Siniša Mali obavlja građansku dužnost (FOTO)

NOVO krošenje izborne tišine od strane simpatizera "studentske liste" i to ni više ni manje nego na biračkom mestu!

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bs

Naime, član biračkog odbora prekršio je sve zakone na biračkom mestu na kome je glasao Siniša Mali, kanidat liste "Ujedinjena Srbija".

Na fotografiji se jasno vidi provokacija i nametanje javnosti sopstvenog mušljenja u momentu kada Mali završava svoju garađansku dužnost.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bs

Očigledno je njim sve dopušteno i za njih zakoni ne važe!

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