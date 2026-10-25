ČLAN BIRAČKOG ODBORA PREKRŠIO SVE ZAKONE! Pogledajte šta radi u momentu kada Siniša Mali obavlja građansku dužnost (FOTO)
NOVO krošenje izborne tišine od strane simpatizera "studentske liste" i to ni više ni manje nego na biračkom mestu!
Naime, član biračkog odbora prekršio je sve zakone na biračkom mestu na kome je glasao Siniša Mali, kanidat liste "Ujedinjena Srbija".
Na fotografiji se jasno vidi provokacija i nametanje javnosti sopstvenog mušljenja u momentu kada Mali završava svoju garađansku dužnost.
Očigledno je njim sve dopušteno i za njih zakoni ne važe!
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