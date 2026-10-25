Politika

PRESTRAŠENE DEVOJKE DRHTALE OD STRAHA: Pogledajte kako si huligani sa štanglama upali u kol centar SNS-a (VIDEO)

В.Н.

25. 10. 2026. u 11:20

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HULIGANI sa štanglama upali su u kol centar SNS-a.

ПРЕСТРАШЕНЕ ДЕВОЈКЕ ДРХТАЛЕ ОД СТРАХА: Погледајте како си хулигани са штанглама упали у кол центар СНС-а (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se može videti na snimku koji je prikazan nekoliko maskiranih osoba je ušlo u kol centar i počelo da maltretira devojke koje su tu obavljale svoj posao.

Prestrašene devojke tresle su se od straha.

 

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