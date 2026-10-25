PRESTRAŠENE DEVOJKE DRHTALE OD STRAHA: Pogledajte kako si huligani sa štanglama upali u kol centar SNS-a (VIDEO)

HULIGANI sa štanglama upali su u kol centar SNS-a.

Foto: Printskrin

Kako se može videti na snimku koji je prikazan nekoliko maskiranih osoba je ušlo u kol centar i počelo da maltretira devojke koje su tu obavljale svoj posao.

Prestrašene devojke tresle su se od straha.

Upadanje u privatne prostore i zastrašivanje zaposlenih je nedopustivo! Državo, reaguj odmah.Zaštitite građane i obezbedite poštovanje zakona-