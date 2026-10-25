STIGLI NOVI PODACI: Ovo je izlaznost do 11 časova na izborima u Srbiji

PREMA podacima IPSOS-a, do 11 časova na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo je 27.8 odsto birača.

FOTO: Novosti

U isto vreme na prošlim izborima glasalo je 14,8 odsto birača.

Izlaznost do 10 časova

Prema podacima IPSOS-a, do 10 časova glasalo je 19,5 odsto birača. Na prethodnim izborima u ovo vreme izlaznost je bila 9,5 odsto.

Izlaznost do 9 časova

Do 9 časova glasalo je 12 odsto birača, procena je izlaznosti IPSOS-a i Cesida na uzorku od 94 odsto obrađenog uzorka.

Poređenja radi, na izborima 2023. godine do 9 časova glasalo je 5,3 odsto birača.