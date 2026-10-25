Fudbal

Sa Partizanom osvojio tri titule i dva kupa: Ko je bio Darko Božović - Mačak?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 10. 2026. u 10:57

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Darko Božović bio je crnogorski fudbalski golman koji je tokom igračke karijere nastupao za više klubova u Srbiji i inostranstvu, a najdublji trag ostavio je u Partizanu. Sa crno-belima osvojio je tri titule prvaka Srbije i dva nacionalna kupa, dok je posle završetka igračke karijere ostao u fudbalu, posvetivši se trenerskom radu i usavršavanju golmana.

Са Партизаном освојио три титуле и два купа: Ко је био Дарко Божовић - Мачак?

FOTO: FK Železničar Pančevo

Rođen je 9. avgusta 1978. godine u tadašnjem Titogradu, današnjoj Podgorici. Tokom karijere branio je za Bežaniju, Partizan, Slobodu iz Užica, iranski Zob Ahan i Voždovac, a nastupao je i za reprezentaciju Crne Gore, za koju je 2007. godine zabeležio dva nastupa.

Po završetku profesionalne igračke karijere, Božović je nastavio da se bavi fudbalom iz drugačije perspektive. Prvi trenerski angažman imao je u stručnom štabu reprezentacije Bugarske, nakon čega je radio u Slovanu iz Rume i Teleptiku, razvojnom timu Partizana. Poslednji angažman imao je u pančevačkom Železničaru, gde je radio sa golmanima.

U poslednjem periodu života suočio se sa teškom bolešću o kojoj u početku nije želeo mnogo da govori, nastojeći da zaštiti porodicu od dodatne brige. Kada se saznalo sa kakvim se zdravstvenim problemima bori, brojni klubovi, sportisti, bivši saigrači i prijatelji uključili su se u akcije podrške i pomoći za njegovo lečenje.

Lečenje u Turskoj u početku je davalo nadu, ali je borba sa teškom bolešću, nažalost, završena tragično. Darko Božović iza sebe je ostavio suprugu Martinu i dvojicu sinova, kao i uspomenu na karijeru u kojoj je, pored igračkih uspeha, ostao posvećen fudbalu i radu sa mladim golmanima.

Kao jedan od najbitnijih trenutaka u svojoj karijeri istakao je kada je branio za Bežaniju u Superligi Srbije. Protiv Voždovca je tada odbranio penal, a posle minut-dva postigao i gol za izjednačenje. 

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