Fudbal

Srce da pukne od tuge! Železničar iz Pančeva se oprostio od Božovića

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 10. 2026. u 11:12

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Posle duge i teške bolesti, preminuo je Darko Božović, nekadašnji golman Partizana! Božović je bio crnogorski fudbalski golman koji je tokom karijere branio za brojne klubove, među kojima se izdvaja Partizan, sa kojim je osvojio tri titule prvaka Srbije i dva nacionalna kupa.

Срце да пукне од туге! Железничар из Панчева се опростио од Божовића

FOTO: FK Železničar Pančevo

Od Božovića se prvi oprostio Železničar iz Pančeva, klub u kome je radio kao trener. 

- I kada nisi bio tu, bio si deo naše porodice. Zauvek ćeš to i ostati.

Bio si deo naših svakodnevnih borbi, zajedništva i uspeha. Zato nam je teško da prihvatimo da te više nema. Za nas i sve tvoje prijatelje, zauvek ćeš ostati deo Železničara.

Verujemo da ćeš nas i dalje pratiti i bodriti, baš kao što si to uvek činio. Tvoje mesto u našoj porodici ostaće zauvek sačuvano.

Počivaj u miru, Mačak. Neka ti je večna slava!

Tvoj FK Železničar Pančevo - stoji u oproštaju Železničara iz Pančeva. 

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