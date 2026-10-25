Srce da pukne od tuge! Železničar iz Pančeva se oprostio od Božovića
Posle duge i teške bolesti, preminuo je Darko Božović, nekadašnji golman Partizana! Božović je bio crnogorski fudbalski golman koji je tokom karijere branio za brojne klubove, među kojima se izdvaja Partizan, sa kojim je osvojio tri titule prvaka Srbije i dva nacionalna kupa.
Od Božovića se prvi oprostio Železničar iz Pančeva, klub u kome je radio kao trener.
- I kada nisi bio tu, bio si deo naše porodice. Zauvek ćeš to i ostati.
Bio si deo naših svakodnevnih borbi, zajedništva i uspeha. Zato nam je teško da prihvatimo da te više nema. Za nas i sve tvoje prijatelje, zauvek ćeš ostati deo Železničara.
Verujemo da ćeš nas i dalje pratiti i bodriti, baš kao što si to uvek činio. Tvoje mesto u našoj porodici ostaće zauvek sačuvano.
Počivaj u miru, Mačak. Neka ti je večna slava!
Tvoj FK Železničar Pančevo - stoji u oproštaju Železničara iz Pančeva.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SPEKTAKL NA FNC 34! Srbin "ugušio" rivala i ućutkao domaće navijače!
24. 10. 2026. u 22:25
"Novosti" saznaju: Saša Ilić ponudio ostavku, sledi sastanak sa upravom Partizana
24. 10. 2026. u 22:17
Šokantan poraz Makabija pred duel sa Crvenom zvezdom
24. 10. 2026. u 21:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ostoja Mijailovć otkrio koliko je Džabari Parker koštao Partizan!
Partizan je konačno raskinuo saradnju sa Džabarijem Parkerom, a predsednik kluba Ostoja Mijailović je pričajući za Mocart sport otkrio koliko je Amerikanac koštao crno-bele i koliko je njegovo angažovanje bilo finanijski izazovno za crno-bele.
24. 10. 2026. u 13:28
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)