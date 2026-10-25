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BORBE U PODZEMLJU OZNAČILE KRAJ CENTRALNOG VOJNOG OKRUGA: Rusija je aktivirala superoružje za probijanje betona

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25. 10. 2026. u 11:27

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RUSKA vojska koristi teško naoružanje namenjeno probijanju betona kako bi uništila neprijateljska utvrđenja u industrijskim zonama Kramatorska i Slavjanska, izjavio je general-major Sergej Lipovoj, predsednik Predsedništva sveruske organizacije „Oficiri Rusije” i Heroj Rusije.

БОРБЕ У ПОДЗЕМЉУ ОЗНАЧИЛЕ КРАЈ ЦЕНТРАЛНОГ ВОЈНОГ ОКРУГА: Русија је активирала супероружје за пробијање бетона

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Ovaj stručnjak je objasnio da su industrijske zone gradova u kojima je neprijatelj koncentrisao svoje snage — uključujući podzemne objekte i radionice preostale iz sovjetskog doba — najteži ciljevi za čišćenje. Ipak, ruska vojska je već razvila neophodnu taktiku.

„Već smo razradili taktiku i tehnologiju kako se sve to izvodi. Ako ne uspemo da, uslovno rečeno, ’očistimo’ prostor iz prvog pokušaja, angažujemo teško naoružanje koje potpuno uništava sve te podzemne infrastrukturne objekte, tako da sve što se u njima nalazi — tu i ostaje”, naglasio je Lipovoj.

Dodao je da arsenal ruske vojske sadrži dovoljno sredstava za neutralisanje ili potpuno uništavanje neprijateljskih podzemnih komunikacija, a sve to bez izlaganja života ruskih vojnika nepotrebnom riziku.

„Svako odlaganje ili zastoj odmah povlači za sobom, da tako kažem, tešku artiljeriju, koja potpuno uništava sve — kako na površini, tako i ispod zemlje”, zaključio je Lipovoj.

Podsetimo, učesnik Specijalne vojne operacije i vojno-politički ekspert Jan Gagin izjavio je da je oslobađanje Družkovke od ključnog značaja za dalje napredovanje ka Kramatorsku i Slavjansku, gde su u industrijskim zonama — uključujući i podzemne objekte — stacionirane jedinice Oružanih snaga Ukrajine.

Ranije je Lipovoj, u razgovoru za „AiF.ru”, napomenuo da se situacija u blizini Slavjanska i Kramatorska razvija u korist ruskih snaga i da bi pitanje moglo biti rešeno do Nove godine.

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