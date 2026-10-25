Politika

VELIKI BROJ SRBA SA KOSMETA KRENUO NA GLASANJE: Gužve ispred biračkih mesta i pre otvaranja (FOTO/VIDEO)

В.Н.

25. 10. 2026. u 06:59 >> 07:12

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POLA sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

ВЕЛИКИ БРОЈ СРБА СА КОСМЕТА КРЕНУО НА ГЛАСАЊЕ: Гужве испред бирачких места и пре отварања (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Ispred Srednje škole „Kraljica Jelena“ pola sata pre otvaranja birališta pedesetak ljudi već čeka kako bi svoju građansku dužnost ispunili što pre i ta kolona se svakog trenutka povećava.

Foto: Фото: Новости

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Prema podacima Republičke izborne komisije 43.149 birača ima pravo glasa u četiri opštine na severu od kojih će građani Severne Mitrovice i Zvečana glasati u Raški, Leposavića u Rudnici, a Zubinog Potoka u Ribariću.

Građani Leposavića poranili na glasanje

Ispred biračkog mesta u Rudnici, gde glasaju građani opštine Leposavić, već se formirao red birača, i to više od pola sata pre početka glasanja. 

Građani su i ovog jutra poranili kako bi ostvarili svoje biračko pravo, dok članovi izborne komisije obavljaju poslednje pripreme kako bi glasanje počelo na vreme.

Foto: Kosovo onlajn

 

Na prelazu Jarinje od ranih jutarnjih sati formirane su kilometarske kolone vozila. 

Prema rečima građana koji se nalaze u koloni, vozila pristižu još od tri sata ujutru, a na prelazak se čeka duže od sat vremena.

(Kosovo onlajn)

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