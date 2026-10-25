GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

Foto: Tzogia Kappatou/Alamy/Profimedia

11.42 Gužva u Kraljevu

Kraljevčani su jutros u velikom vroju poranili kako bi ostvarili svoje pravo i glasali na parlamentarnim izborima o čemu svedoče i dugački redovi ispred birališta u centru grada na Ibru.

Foto: G. Ćirović

Pravo glasa na ovim izborima ima 97.975 Kraljevčana upisanih u birački spisak i to na ukupno 103 glasačkih mesta na inače veoma razuđenoj teritoriji.

Kako saznajemo u Gradskoj izbornoj komisiji, nepravilnost je zabeležena na biračkom mestu broj 3 gde je u biračkom spisku nedostajala jedna stranica zbog čega je glasanje privremeno obustavljeno, ali je i nastavljeno nakom što je spisak kompletiran.

11.36 Dodik glasao u Banjaluci

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci.

11.28 Dimitrijević: Dosadašnje glasanje bez neregularnosti; velika izlaznost do 10 časova

Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je danas da dosadašnji tok glasanja na velikom broju biračkih mesta prolazi bez bilo kakvih incidenata ili neregularnosti.

- Jedini mali izazovi su, kao što sam rekao, i u 8 časova, zbog velikog interesovanja, velika je izlaznost do 10 časova - rekao je Dimitrijević na drugoj redovnoj konferenciji RIK-a.

Naveo je da je od otvaranja biračkih mesta RIK u redovnoj komunikaciji sa lokalnim izborim komisijama, a lokalne izborne komisije sa biračkim odborima.

- Kao što sam napomenuo, jedino je taj izazov bio u početku na otvaranju samih biračkih mesta zbog stvaranja velikih gužvi i početka rada biračkog odbora i dogovora o radu na biralištima, ali svakako su sva biračka mesta sada otvorena - rekao je Dimitrijević.

11.15 Cesid: Do 11 časova glasalo 27,3 odsto birača

Prema proceni Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) na parlamentarnim izborima u Srbiji do 11 časova glasalo je 27,3 odsto birača, objavljeno je na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži X.

Kako je navedeno, na vanrednim parlamentarnim izborima 2023. godine do 11 časova glasalo je 15,1 odsto birača.

11.13 Izlaznost u tri polimske opštine

Najveća izlaznost među tri polimske opštine i dalje se beleži u Novoj Varoši, gde je do 11 časova svoje biračko pravo iskoristilo 29,3 odsto upisanih birača. U Prijepolju je do istog vremena glasalo 17,1 odsto birača, dok je poslednji raspoloživi presek za Priboj iz 10 časova, kada je izlaznost iznosila 11,1 odsto.

U Novoj Varoši pravo glasa ima 11.846 birača, koji glasaju na 39 biračkih mesta. Do 10 časova izlaznost je iznosila 20,4 odsto, da bi sat kasnije dostigla 29,3 odsto. Sva biračka mesta otvorena su jutros na vreme, a prema dosadašnjim informacijama glasanje protiče bez problema.

U Prijepolju je u birački spisak upisano 31.683 birača, a glasa se na 61 biračkom mestu. Do 10 časova glasalo je 12,1 odsto upisanih birača, dok je prema preseku u 11 časova izlaznost porasla na 17,1 odsto.

11.11 Oglasio se RIK

Do 10 časova na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, glasalo je 19,72% od ukupnog broja upisanih birača.

11.10 Izlaznost u Subotici i Novom Sadu

Do 10 časova u Subotici glasalo 18.73 odsto birača.

U Novom Sadu 21,31 odsto birača izlaznost prema preseku u 10 sati, odnosno 6477 glasača na uzorku od 20 referentnih mesta.

11.07 Na Zvezdari do 10 sati izlaznost oko 10 odsto

Na parlamentarnim izborima do 10.00 časova na teritoriji gradske opštine Zvezdara izašlo je 10 odsto upisanih birača na osnovu obrađenog uzorka, rečeno je Tanjugu u Gradskoj opštini Zvezdara.

Svih sto biračkih mesta na teritoriji opštine Zvezdara otvorena su na vreme, odnosno u 7.00 sati ujutru.

U Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija gde se nalaze biračka mesta broj 1 i 2 glasanje protiče bez nepravilnosti.

Ispred ova dva birališta građani čekaju u redu za glasanje, ali je gužva manja u odnosu na vreme otvaranja biračkih mesta.

11.06 Izlaznost u Leskovcu do 10 časova

Prema proceni Gradske izborne komisije u Leskovcu je do 10 casova glasalo 18 odsto biraca. U ovom gradu na birackom spisku nalazi se 112.309 građana. Oni mogu da glasaju na jednom od 186 birackih mesta.

11.05 Ljubljana: Dugi redovi ispred Ambasade Srbije za glasanje na parlamentarnim izborima

Ispred Ambasade Srbije u centru Ljubljane danas su formirani dugi redovi građana koji čekaju da glasaju na parlamentarnim izborima u Srbiji, a prema navodima medija, za glasanje u Sloveniji prijavilo se više od 3.800 državljana Srbije.

Prema navodima medija, kolona birača proteže se do Lutkarskog pozorišta u Ljubljani, a pojedini javljaju da se red pruža sve do gradske pijace.

Kako navodi slovenačko Delo, očekuje se da u Ljubljanu oko podneva stignu još dva autobusa sa biračima iz Kopra i Maribora, gde nisu organizovana biračka mesta.

U zgradi Ambasade Srbije otvorena su dva biračka mesta na kojima državljani Srbije koji borave u Sloveniji mogu da glasaju.

Gužve su jutros, prema medijskim izveštajima, zabeležene i ispred konzulata u Trstu.

10.58 Mićin glasao sa suprugom u Novom Sadu

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin glasao je danas sa suprugom na parlamentarnim izborima, na biračkom mestu broj 64 u Umetničkoj školi „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu.

Mićin je na biračko mesto došao u jutarnjim časovima, a zajedno sa suprugom čekao je u redu sa ostalim građanima duže od sat vremena kako bi ostvario svoje biračko pravo.

10.47 Ovo je izlaznost na izborima u Srbiji do 10 časova

Prema podacima Ipsos, do 10 časova glasalo je 19,5 odsto birača. Na prethodnim izborima u ovo vreme izlaznost je bila 9,5 odsto.

10.46 Izlaznost u Zječaru

Do 10 sati na području grada Zaječara glasalo je 18.39% glasača. Na teritoriji Zaječara pravo glasa ima 46.759 punoletnih građana, koji glasaju na ukupno 69 biračkih mesta. Ispred biračkih mesta su redovi građana koji čekaju da obave svoju građansku dužnost.

Foto: S. M. Jovanović

10.45 Izlaznost u Negotinu

Izborna komisija opštine Negotin saopštila je da je do 10 časova na reprezentativnom uzorku od osam biračkih mesta glasalo 18,49 odsto upisanih birača, odnosno njih 828 od ukupno 4.476 sa pravom glasa.

Foto: S. M. Jovanović

Najveća izlaznost zabeležena je na biračkom mestu 49 u Popovici 27,53% i na BM Negotin 7 u staroj zgradi Gimnazije 26%. Sledi biračko mesto Negotin 3 u Domu penzionera sa 20,4%, BM 51 u Prahovu sa 20,74%, BM Negotin 17 u Istorijskom arhivu sa 18%, kao i BM Negotin 2 u OŠ „Vera Radosavljević” sa 15,7%. Najmanja izlaznost do 10 časova zabeležena je na BM 21 u Bukovču 14,38 i BM 29 u Dušanovcu 14,53 odsto.

10.40 Glasala Ana Brnabić

Ana Brnabić kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obavila je svoju garađansku dužnost.

Brnabić je glasala na Dedinju.

10.33 Sara Pavkov glasala u Novom Sadu

Ministarka za zaštitu životne sredine u tehničkom mandatu i član Predsedništva SNS Sara Pavkov glasala je danas u Novom Sadu, na Južnom Telepu.

FOTO TANJUG/ str/ bg

Pavkov je glasala na biračkom mestu broj 220.



10.32 Glasala Dubravka Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović obavila je svoju građansku dužnost. Ona je u pratnji supruga Damira Handanovića došla na glasanje.

Foto : Nenad Kostic

Foto : Nenad Kostic

10.20 Kilometarske kolone vozila na prelazu Merdare

Srbi sa centralnog Kosova i Metohije i Sirinićke župe glasaju na biračkim mestima u Rači u objektu Jumko i osnovnoj skoli Drinka Pavlović u Kuršumliji.

Foto: D. Zečević

Pravo glasa prema rčima Zdravka Nedeljkovića predsednika gradske izborne komisije ima oko 32 000 Srba iz kosovskog upravnog okruga a na ovom biračkom mestu u Rači glasaju i raseljeni iz opština Podujeva, Kacanika, Stimlja i Glogovca.

Foto: D. Zečević

10.10 Glasao Aleksandar Vučić

Prvi na listi i nosiac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" glasao je na Novom Beogradu. Sa njim je bila i njegova supruga koja je takođe obavila građansku dužnost.

10.07 Glasali čelnici Srpske liste

Igor Simić, Zlatan Elek i Milan Radojević, predtsvanici Srpske liste su nakon što su čekali u redu sa svim ostalim građanima obavili svoju garađansku dužnost.

Takođe, Ivan Zaporožac, potpredsednik Srpske liste je glasao.

Foto: Novosti

Član Predsedništva SNS i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković glasao je u Dizanjerskoj skoli na Savskom vencu.

Foto: Novosti

10.05 Kolone Srba na KiM i dalje čekaju da glasaju

U Rači kod Kuršumlije glasaju birači sa teritorije Kosovskog upravnog okruga – meštani Prištine, Obilića, Kosova Polja, Štrpca, Uroševca i Lipljana.

Kako se može videti na fotografija gužve su ogromne.

Foto: D. Zečević

Foto: D. Zečević

Foto: D. Zečević

Predsednik Gradske izborne komisije za kosovski upravni okrug ističe da pravo glasa ima oko 32.000 boraca.

10.00 Građani Srpske glasaju od ranih jutarnjih časova

Generalni konzulat Republike Srbije u Banjaluci. Građani u redu za glasanje. Kako javlja dopisnik sa lica mesta, građani konstantno pristižu.

Foto: S. Mišljenović

09.45 Glasao Miloš Vučević i njegova porodica

Miloš Vučević kandidat liste "Ujedinjena Srbija" obavio je svoju garađansku dužnost.

FOTO: Novosti

09.42 U narodnim nošnjama na glasanje

Na današnjim parlamentarnim izborima, na biračkom mestu Negotin 10 u prostorijama Tehničke škole, bračni par Čelojević, Snežana i Siniša, obavio je svoju građansku dužnost i glasao u svečanim narodnim vlaškim nošnjama, privukavši veliku pažnju prisutnih.

Foto: S.M.Jovanović

- Tradicija i kultura su naše najvrednije nasleđe. Pojavljivanjem u narodnoj nošnji želeli smo da podsetimo koliko je važno da čuvamo svoj identitet, običaje i bogatstvo našeg kraja, kako na praznike, tako i u svim važnim društvenim trenucima - kaže Siniša Čelojević, osnivač Udruženja za očuvanje kulture i tradicije Vlaha „Gergina“.

09.37 Jagoda Lazarević glasala na Dorćolu

Ministarka spoljne i unutrašnje trgovine u tehničkom mandatu Jagoda Lazarević glasala je danas na biračkom mestu na Dorćolu.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bs

Lazarevićeva je oko 9.10 časova glasala u Osnovnoj školi "Mika Alas".

09.35 Darija Kisić glasala

Članica Predsedništva SNS prof.dr Darija Kisić glasala je na biračkom mestu broj 36 u Osnovnoj školi "Ćirilo i Metodije" na Zvezdari.

Foto: Novosti

09.32 Do 9 časova glasalo 12% birača!

Cesid i Ipsos dali su prve procene izlaznosti.

Do 9 časova u Srbiji na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo je 12 odsto birača, prva je procena izlaznosti IPSOS-a i Cesida na uzorku od 94 odsto obrađenog uzorka, objavio je RTS.

09.30 Balint Pastor glasao u Subotici

Balint Pastor lider SVM glasao je u Subotici, nakon dužeg čekanja.

Foto: J. Lemajić

09.24 Glasao i Miloš Pavlović

Student Miloš Pavlović glasao u 9 časova na Biračkom mestu 9, na Vračaru.

09.20 Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović stiže na biračko mesto u Oš Car Konstantin

09.19 Selaković glasao na biračkom mestu na Vračaru

Ministar kulture u tehničkom mandatu Nikola Selaković glasao je jutros u 7.45 sati na izborima za poslanike Skupštine Srbije.

FOTO TANJUG/ STR/ bs

Selaković je glasao na biračkom mestu 31 u Osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru.

09.15 Glasao Đuro Macut

Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, je na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima oko 8.45 časova glasao sa porodicom na biračkom mestu 93 u Osnovnoj školi "Karađorđe".

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bs

09.15 Gužva i u Smederevu

Biračka mesta u Smederevu otvorena su u 7 časova.N a nekoliko mesta bilo je manjih kašnjenja sa početkom glasanja. Velike gužve zabeležene su na više biračkih mesta u centru grada. Pravo glasa na području Smedereva ima 93.884 građana koji svoje pravo mogu da iskoriste na 78 biračkih mesta.

09.10 Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin obavio svoju građansku dužnost

Aleksandar Vulin je iskoristio svoje demokratsko pravo i obavio građansku dužnost.

Foto: PS

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin glasao je u pratnji supruge na biračkom mestu broj 43, u Osnovnoj školi „Branko Ćopić“, na Vidikovačkom vencu.

09.05 Slavko Simić glasao na biračkom mestu u Rudnici

Član Predsedništva Srpske liste Slavko Simić glasao je na biračkom mestu broj 1 u Rudnici, gde građani opštine Leposavić ostvaruju svoje biračko pravo na parlamentarnim izborima u Srbiji.

FOTO TANJUG/ STR/ bs

09.00 Ana Brnabić čeka da glasa

Ana Branabić kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" čeka u redu da obavi svoju građansku dužnostna Dedinju.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

08.59 Balint Pastor čeka da obavi građansku dužnost

Balnit Pastor predsednik SVM čeka u redu da glasa.

Foto: Novosti

08.50 Glasao Relja Ognjenović

Direktor Republičkog fonda za PIO Srbije je Relja Ognjenović obavio je svoju garađansku dužnost.

08.50 Glasao Stefan Krkobabić

Stefan Krkobabić, zamenik predsednika PUPS - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije i kandidat za poslanika u Narodnoj Skupštini, glasao je danas u 8 časova u Novom Beogradu, na glasačkom mestu 27.

08.47 Mesarović čeka u redu

U redu za ispunjavanje svoje građanske dužnosti strpljivo čeka i ministarka privrede u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović.

08.48 Glasanje počelo uz manje tehničke probleme u Prijepolju i Priboju

U tri polimske opštine jutros u sedam časova počelo je glasanje na parlamentarnim izborima. Pravo glasa u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši ima ukupno 69.327 birača, koji svoje biračko pravo mogu da ostvare na 148 biračkih mesta.

U opštini Prijepolje pravo glasa ima 31.683 birača, a glasanje se odvija na 61 biračkom mestu.

Foto: A. Rovčanin

Na tri biračka mesta u prijepoljskoj opštini jutros je bilo manjih tehničkih problema sa paravanima za glasanje, zbog čega je došlo do kratkotrajnog kašnjenja. Problemi su brzo otklonjeni i glasanje se odvija normalno.

Prema prvim podacima, izlaznost u Prijepolju do 8 časova iznosila je tri odsto.

08.40 Mali glasao na Zvezdari

Siniša Mali kandidat liste broj 1 obavio je svoju građansku dužnost na današnjim izborima.

08.27 Nenad Popović glasao na Vračaru

Ministar bez portfelja u tehničkom mandatu i predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović glasao je jutros na Vračaru.

08.30 Prva sednica RIK-a

08.15 I Mali strpljivo čeka u redu

Siniša Mali kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" ovog jutra je došao da obavi građansku dužnost. Kako javljaju naši reporteri sa lica mesta, i on sa svim ostalim građanima čeka u redu da obavi svoju građansku dužnost.

FOTO: Novosti

08.15 Đurđević Stamenkovski glasala u OŠ "Janko Veselinović" na Voždovcu

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski glasala je jutros u OŠ "Janko Veselinović" na Voždovcu.

Ona je glasala na biračkom mestu 34.



08.10 Aleksandar Vučić sa suprugom stigao na biračko mesto

Vučić je u pratnji supruge došao na biračko mesto na Novom Boegradu gde će obavti grašansku dužnost.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

08.05 Miloš Vučević čeka da obavi građansku dužnost

Miloš Vučević kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" sa porodicom čeka u redu sa svim ostalim građanima da kako bi glasao.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

07.55 Miloš Jovanović obavio građansku dužnost

Miloš Jovanović predsednik Nove DSS glasao je danas na izborima u Srbiji.

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

07.51 Vranje: Najveće gužve na mestu gde glasaju birači sa KiM

Prema podacima Gradske izborne komisije, sva biračka mesta na teritoriji Vranja i Vranjske Banje su otvorena na vreme i glasanje protiče bez ikakvih problema.

Pravo glasa na teritoriji Grada Vranja ima 66.439 lica, na 113 biračkih mesta, 92 su u Vranju i 21 u Vranjskoj Banji.

FOTO: Novosti

Građani sa pravom glasa sa Kosova i Metohije, pre svega iz Gnjilana, Kosovske Kamenice, Vitine i Novog Brda, mogu da glasaju na 10 biračkih mest , i sva se nalaze u učionicama Hemijsko – tehnološke škole u Vranju.

07.50 Otvorena biračka mesta širom Srbije

U Zrenjaninu u 7 časova otvorena sva biračka mesta, ukupno ih je 74 na teritoriji grada, u samom gradu Zrenjaninu 43.

Na teritoriji opštine Negotin pravo glasa ima 35.449 upisanih birača koji glasaju na jednom od ukupno 72 biračka mesta, od kojih se 17 nalazi u samom gradskom naselju, dok je preostalih 55 birališta organizovano u 38 sela. Za glasanje u inostranstvu prijavilo se više od 800 birača. Sva biračka mesta, kao i BM u Okružnom zatvoru u Negotinu otvorena su na vreme.

Na teritoriji Grada Subotice pravo glasa ima 123.171 birač, koji će moći da glasaju na ukupno 102 biračka mesta. BM su otovorena na vreme.

FOTO: Novosti

07.47 Pristalice "studnetske liste" krše propise i maltretiraju ljude

Kako saznajemo u Zlatiborskoj 35 ovoga jutra sa jendog od prozora glasno se pušta numera "Tri poljupca hoću ja". Tačno na mestu gde ljudi stoje u redu i čekaju glasanje.

07.30 Gužve i na Novom Beogradu

Velili broj građana od ranih jutarnjih sati čeka i na Novom Beogradu.

07.20 Gužve u Beogradu i Novom Sadu

Na biračkim mestima u Beogradu na kojima građani glasaju na poslanike Skupštine Srbije, od ranog jutra su gužve i građani u redovima čekaju da ostvare svoje biračko pravo.

U Novom Sadu je u 7 časova počelo glasanje na izborima za Skupštinu Srbije, a pravo glasa ima 345.943 građana, koji mogu da glasaju na ukupno 221 biračkom mestu.

U Osnovnoj školi „Sonja Marinković“, na Grbavici, u širem centru Novog Sada, biračka mesta 172, 173 i 174 otvorena su na vreme, a građani su od ranih jutarnjih časova počeli da ostvaruju svoje biračko pravo.

Redovi građana ispred gotovo svih biračkih mesta počeli su da se formiraju još oko 5 časova, dva sata pre zvaničnog početka glasanja.

Osim u gradskim mesnim zajednicama, glasanje se odvija i u prigradskim naseljima, među kojima su Sremska Kamenica, Ledinci, Futog, Veternik, Kać, Budisava, Rumenka, Kisač i Stepanovićevo.



07.15 Neverovatne scene sa biračkih mesta na kojima glasaju Srbi s Kosova i Metohije

Ogromne gužve i veliki odziv na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde glasaju Srbi sa Kosova i Metohije! Oni su u ranim jutarnjim satima, neki čak i pre svitanja, krenuli da severa KiM, iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, Štrpca, Orahovca, Metohije i drugih srpskih sredina da glasaju na parlamentarnim izborima.

Foto: Novosti

07.00 Gužva u Vranju, gde glasaju Srbi iz Kosovskog Pomoravlja

Kako se može videti na fotografijama, ovoga jutra velike su gužve i u Vranju ispred biračkog mesta gde glasaju Srbi iz Kosovskog Pomoravlja.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

06.50 Građani Leposavića poranili na glasanje

Ispred biračkog mesta u Rudnici, gde glasaju građani opštine Leposavić, već se formirao red birača, i to više od pola sata pre početka glasanja.

06.45 - Velika Gužva u Raški

Pola sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

06.32 - Srbi sa Kosova krenuli na glasanje

Građani sa Kosova i Metohije koji žele da iskoriste svoje biračko pravo su u ranim jutanjim satima u velikom broju krenuli u centralnu Srbiju, pošto glasanje u njihovim sredinama ni ovoga puta nije omogućeno. Na glasanje su autobusima i privatnim vozilima krenuli Srbi iz Leposavića, Zvečana, severne Mitrovice, Zubinog Potoka, ali i iz ostalih srpskih sredina južno od Ibra, Gračanice, Štrpca, Kosovskog pomoravlja…

Prema odluci Republičke izborne komisije, birači će moći da glasaju u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu, što za deo njih znači putovanje duže od 150 kilometara u jednom pravcu.

TV Most

TV Most

TV Most

Na vanrednim parlamentarnim izborima, koji su raspisani 9. septembra, učestvuje 18 lista, a devet ima položaj liste nacionalne manjine. Na "crtu" izlaze: "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", "Studentska lista - Studenti pobeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/ CDP", "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor". Učestvuju i liste "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski", zatim "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje". Na izborima se nadmeću i liste "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK", "Biram pravdu - biram budućnost - koalicija Snaga - prof. dr Ferid Bulić - Vasilios Provelegios - Stranka budućnosti i razvoja - Građanska stranka Grka Srbije", zatim "Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale, ovo je za tebe -Petar Đurić - premijer Srbije", kao i liste "Vladimir Gajić -Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbija", "Albanska koalicija" i "Majka Srbija - Gruda".

Kako kažu iz Republičke izborne komisije, ukoliko se građani zateknu na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, omogućiće im se da glasaju. Neophodno je da građani sa sobom ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, a prilikom utvrđivanja identiteta na biračkom mestu poželjno je, ali nije obavezno, da ponesu i poziv za glasanje koji bi trebalo da im je dostavljen pre izbora. U slučaju da poziv za glasanje nije dostavljen, odnosno nije poznat broj i adresa biračkog mesta na kojem mogu da glasaju, građani upitom na vebprezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave mogu proveriti na kom biračkom mestu glasaju. Birač koji zbog nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić, ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega popuniti glasački listić onako kako mu birač odredi. Kada građani dođu na svoje biračko mesto, članovi biračkog odbora proveriće im kažiprst desne ruke UV lampom, da bi utvrdili da li su već glasali, zatim će utvrdiće identitet proverom podataka iz lične karte ili pasoša.

- Takođe, članovi biračkog odbora će pronaći birača u izvodu iz biračkog spiska i zaokružiće redni broj ispred njegovog imena, a tražiće od birača da se potpiše u izvod iz biračkog spiska, obeležiće mu kažiprst desne ruke sprejom, predaće mu glasački listić i informisaće ga o načinu glasanja i uputiti ka mestu predviđenom za glasanje - ističu iz RIK.

Ako je otvaranje mesta za glasanje odloženo ili ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, glasanje se produžava za onoliko vremena za koliko je otvaranje biračkog mesta bilo odloženo, odnosno za onoliko vremena za koliko je prekid glasanja trajao. Ovo će biti 15. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990, a 10. vanredni. Srbija je poslednji put birala poslanike 17. decembra 2023.