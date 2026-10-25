Huligani upali štanglama u kol centar SNS-a (VIDEO)

Kako je Informeru javljeno sa lica mesta, huligani sa štanglama su upali u call centar SNS-a!

Foto: Printskrin Iks @Vookela

Kako se može videti na snimku koji je prikazan nekoliko maskiranih osoba je ušlo u kol centar i na krajnje divljački način krenulo da se dere i galami.

Devojke koje su tu radile svoj posao upališile su se i počele da se tresu.

Ovakve scene u najmanju ruku su skandalozne.

Nasilje — Dejan Vukelić (@Vookela) October 25, 2026

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